Anamarija Lampič nadaljuje odlične predstave v letošnji sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Danes je v Dresdnu zmagala v kvalifikacijah, v izločilne boje pa bosta šli tudi Katja Višnar, ki je bila deseta, in Vesna Fabjan, ki je bila 18.

Lampičeva, ki je za 1,01 sekunde ugnala drugo najhitrejšo, Švicarko Laurien van der Graaff, bo v četrtfinalu tekla v skupini 3 skupaj z Norvežanko Julie Myhre, Švedinjo Evelino Settlin, Kanadčanko Dahrio Beatty, Nemko Nadine Hermann in Čehinjo Terezo Beranovo.

Višnarjeva bo v četrtfinalu tekla v skupini 5 s Švedinjo Majo Dahlqvist, Italijanko Greto Laurent, Norvežanko Ane Appelkvist Stenseth, Nemko Sofie Krehl in Finko Katri Lylynpera.

Fabjanovo pa čaka nastop v skupini 1, kjer so še Švicarka Nadine Faehndirch, Američanka Sophie Caldwell, Norvežanki Mari Eide in Anikken Gjerde Alnaes ter Italijanka Alice Canclini.

Skozi kvalifikacijsko sito se je v moški konkurenci prebil tudi Miha Šimenc, ki bo izločilne boje začel v skupini 3, v kateri so še Šved Oskar Svensson, Norvežana Kasper Stadaas in Sindre Bjoernstad Skar, Francoz Valentin Chauvin in Italijan Maicol Rastelli.

Izločilni boji se bodo začeli ob 13.30, v tekmo se bomo na TV SLO 2 in na MMC-ju vklopili ob 14.25.

