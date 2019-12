Anamarija Lampič je po veliki nedeljski zmagi v šprintu v skupnem seštevku turneje po dveh tekmah na drugem mestu.

S trenerjem sta se odločila, da danes in jutri na razdalji nekoliko stopi s plina in varčuje moči za sobotni šprint v Val di Fiemmeju.

Poleg Lampičeve bosta danes nastopila še Vesna Fabjan in Miha Šimenc.

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (10/38): 1. T. JOHAUG NOR 599 2. H. WENG NOR 453 3. J. DIGGINS ZDA 387 4. A. U. JACOBSEN NOR 321 5. S. M. BJORNSEN ZDA 318 6. J. SUNDLING FIN 277 11. A. LAMPIČ SLO 210 27. K. VIŠNAR SLO 75 65. A. ČEBAŠEK SLO 11 79. V. FABJAN SLO 2 Moški (10/40): 1. J.-H. KLAEBO NOR 616 2. E. IVERSEN NOR 495 3. A. BOLŠUNOV RUS 459 4. I. NISKANEN FIN 364 5. H.-C. HOLUND NOR 308 79. M. ŠIMENC SLO 12 80. J. LAMPIČ SLO 11