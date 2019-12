Po sobotnih izidih sodeč naj bi se naveza Lampič - Višnar borila v finalu s obema paroma Švedinj in Norvežank ter štafeto ZDA. Foto: www.alesfevzer.com

Organizatorji se nadejajo, da bodo izpeljali tekmovanje, kot so ga kljub slabemu vremenu že v soboto. Petek in soboto je dolino pod Poncami nenehno pral dež, sredi izločilnih bojev posamičnega šprinta je prišlo do pravega naliva z ledenim dežjem. Nedeljska napoved je boljša - zimska: temperatura okoli ledišča in rahlo sneženje, resda tudi še pomešano z dežjem.

Kako bo šlo slovenskim parom?

Slovenska para v ženski konkurenci bosta Anamarija Lampič - Katja Višnar in Alenka Čebašek - Vesna Fabjan ter v moški Janez Lampič - Miha Šimenc in Andrej Jenko - Miha Jan. Pri ženskah nastopa 12 štafet, pri moških pa 14 štefetnih parov, kjer vsakega posameznika čakajo tri predaje v dolžini 1,2 km.

Najboljši Slovenki posamično med 10

Na sobotni posamični sprinterski tekmi v prosti tehniki je slovenska vrsta izpolnila zastavljene cilje. Anamarija Lampič se je uvrstila v finale in bila peta. Katja Višnar je sicer izpadla v polfinalu in bila na svoji predzadnji tekmi v Planici deveta, v četrtfinalu pa so nastope zaključili Alenka Čebašek, ki je bila 20., Vesna Fabjan na 29. mestu in Janez Lampič na 27. mestu, medtem ko je Miha Šimenc s 36. mestom kvalifikacij ostal brez izločilnih bojev.



SMUČARSKI TEKI - SVETOVNI POKAL

PLANICA, nedeljski program



Šprint, ekipno (Ž), 2x3,6 km:



9.10 polfinale



11.10 finale



Šprint, ekipno (M), 2x3,6 km:



10.00 polfinale



11.35 finale