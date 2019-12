Peter Prevc ima novo priložnost za odmeven rezultat. Foto: EPA

V kvalifikacijah je bil najboljši Johann Andre Forfang, drugi je bil Stefan Kraft, tretji Thomas Aasen Markeng. Peter Prevc je bil deveti, Domen Prevc 21., Anže Lanišek 27. Timi Zajc in Tilen Bartol sta kvalifikacije končala na 31. mestu.

Rjoju Kobajaši in Kraft glavna dobitnika vetrovne loterije

V prvi seriji so imeli skakalci nemalo težav s sunki vetra. Tudi sicer je ta krojil razplet, najbolje sta se znašla Rjoju Kobajaši in Stefan Kraft, ki sta si nabrala ogromno točkovno prednost pred najbližjimi zasledovalci. Od petih Slovencev se je v finale uspelo uvrstiti trem. Peter Prevc je bil s skokom, dolgim 127,5 m, uvrščen na 7. mesto, Timi Zajc je bil 21. (121,0 m), Anže Lanišek pa povsem na repu trideseterice (114,0 m). V finale se ni uspelo uvrstiti Domnu Prevcu, ki je doskočil pri 118,0 m, obenem pa prejel še 15 točk vetrovnega odbitka (40. mesto), prvi skok se je ponesrečil tudi Tilnu Bartolu, ki je bil uvrščen tri mesta nižje (110,0 m).



Daljave Slovencev Kvalifikacije 1. serija 2. serija Tilen Bartol 122,5 m 110,0 m

Domen Prevc 126,0 m 118,0 m

Peter Prevc 125,5 m 127,5 m

Timi Zajc 115,0 m 121,0 m 121,0 m Anže Lanišek 124,0 m 114,0 m 114,0 m

Riiber zmagal že petič v sezoni

Norvežan Jarl Magnus Riiber je zmagal na drugi tekmi nordijskih kombinatorcev v Lillehammerju, kar je njegova peta zmaga v sezoni. Drugi je bil njegov rojak Jörgen Graabak z dobrimi 20 sekundami zaostanka, tretji pa Nemec Vinzenz Geiger (+ 47,9). Edini slovenski predstavnik Vid Vrhovnik na 40. mestu (+4,58,7) ostal brez točk svetovnega pokala.