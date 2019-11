Slovenija je nastopila v postavi Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Anže Semenič.

Slovenska četverica na sobotni tekmi v Wisli Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Semenič in Anže Lanišek. Foto: BoBo

Najdaljši Zajc, najkrajši Prevc

Slovenci so bili po prvi seriji tretji. Lanišek je pristal pri 127,5 m, Semenič je skočil 119,5, Zajc 131,5, Peter Prevc pa ob slabših razmerah 115,5 m. Vodila je Poljska pred Avstrijo, ki je Slovenijo prehitela prav v zadnji seriji. Le štiri desetinke točke za Slovenijo so Nemci. Slovenci so po prvem skakalcu (Lanišku) vodili, nato pa so do Prevca držali drugo mesto.

Daljave Slovencev Prva serija Druga serija Anže LANIŠEK 127,5 m 123,0 m Anže SEMENIČ 119,5 m 124,0 m Timi ZAJC 131,5 m 120,5 m Peter PREVC 115,5 m 128,0 m

Skoki Slovencev v prvi seriji Wisle

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL WISLA, ekipna tekma Končni vrstni red: točke 1. AVSTRIJA 1.018,2 2. NORVEŠKA 995,7 3. POLJSKA 990,9 4. SLOVENIJA 979,3 Lanišek 127,5; 123,0/Semenič 119,5; 124,0/Zajc 131,5;120,5/Prevc 115,5; 128,0 m 5. NEMČIJA 972,6 6. JAPONSKA 947,0 7. ŠVICA 830,1 8. FINSKA 700,4 9. ČEŠKA 331,2 10. RUSIJA 298,1

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL WISLA, ekipna tekma Po prvi seriji točke 1. POLJSKA 522,4 2. AVSTRIJA 511,3 3. SLOVENIJA 493,7 Lanišek 127,5/Semenič 119,5/ Zajc 131,5/Prevc 115,5 m 4. NEMČIJA 493,3 5. NORVEŠKA 488,5 6. JAPONSKA 470,8 7. ŠVICA 431,9 8. FINSKA 364,3 9. ČEŠKA 331,2 10. RUSIJA 298,1

