V prvi polfinalni skupini ekipnega šprinta sta med 12 pari nastopili obe slovenski ženski štafeti. Najboljši Slovenki, Anamarija Lampič je bila na sobotnem posamičnem šprintu peta, Katja Višnar pa deveta, sta imeli že od štarta težave, občutno zaostali, nato je prišlo do težav pri predaji, vseeno pa v cilj prišle kot tretja štafeta.

A sledila je odločitev žirije, da je prišlo do napačne menjave, zaradi česar je par Lampič-Višnar bil diskvalificiran, s tem pa je šla po vodi nova vrhunska uvrstitev za slovenski smučarski tek na domači tekmi v Planici.

Druga slovenska ženska ekipa Alenka Čebašek - Vesna Fabjan je v isti skupini zasedla 7. mesto, kar pa predvidoma ne bo zadostovalo za preboj v veliki finale.

Po sobotnih izidih sodeč naj bi se naveza Lampič – Višnar borila v finalu z obema paroma Švedinj in Norvežank ter štafeto ZDA. Foto: www.alesfevzer.com

Organizatorji se nadejajo, da bodo izpeljali tekmovanje, kot so ga kljub slabemu vremenu že v soboto. Petek in soboto je dolino pod Poncami nenehno pral dež, sredi izločilnih bojev posamičnega šprinta je prišlo do pravega naliva z ledenim dežjem. Nedeljska napoved je boljša – zimska: temperatura okoli ledišča in rahlo sneženje, resda tudi še pomešano z dežjem.

"Nobene potrebe ni, da bi spreminjali urnik. Nasprotno, proga je idealna. Ponoči so bile temperature pod ničlo, bilo je nekaj ledenega dežja in snega, vendar je proga zato tudi pomrznila. Veselimo se že tekme," je za STA povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja (OK) Planice Primož Finžgar.

Kako bo šlo slovenskim parom?

V moški konkurenci slovenski ekipi zastopajo pari Janez Lampič - Miha Šimenc in Andrej Jenko - Miha Jan. Pri ženskah nastopa 25 štafet, pri moških pa 27 štafetnih parov, kjer vsakega posameznika čakajo tri predaje v dolžini 1,2 km.

Najboljši Slovenki posamično med 10

Na sobotni posamični sprinterski tekmi v prosti tehniki je slovenska vrsta izpolnila zastavljene cilje. Anamarija Lampič se je uvrstila v finale in bila peta. Katja Višnar je sicer izpadla v polfinalu in bila na svoji predzadnji tekmi v Planici deveta, v četrtfinalu pa so nastope zaključili Alenka Čebašek, ki je bila 20., Vesna Fabjan na 29. mestu in Janez Lampič na 27. mestu, medtem ko je Miha Šimenc s 36. mestom kvalifikacij ostal brez izločilnih bojev.

SMUČARSKI TEKI – SVETOVNI POKAL

PLANICA, nedeljski program

Šprint, ekipno (Ž), 2x3,6 km:

9.10 polfinale, 1. skupina

9.35, polfinale, 2. skupina

11.10 finale

Šprint, ekipno (M), 2x3,6 km:

10.00 polfinale, 1. skupina

10.25 polfinale, 2. skupina

11.35 finale