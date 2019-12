Anže Lanišek je v novo sezono štartal odlično in bil že dvakrat na zmagovalnem odru. V skupnem seštevku svetovnega pokala je po dveh tekmah na drugem mestu. Foto: EPA

Na moško tekmo se je uvrstilo pet Slovencev, najboljši je bil Tilen Bartol na devetem mestu, medtem ko je Timiju Zajcu spodletelo.

Številke Slovencev:

19 Tilen BARTOL

20 Rok JUSIN

30 Peter PREVC

37 Domen PREVC

49 Anže LANIŠEK

Uspešna vrnitev Eme Klinec

Skakalke 9. sezono svetovnega pokala začenjajo v olimpijskem Lillehammerju. Po prvi seriji zanesljivo vodi Maren Lundby (138,0 m), ki je lani dobila kar 12 tekem svetovnega pokala.

Ema Klinec je pristala v telemark pri 129 metrih in je na petem mestu. V finale so se prebile še Urša Bogataj (11.), Nika Križnar (13.) in Maja Vtič (28.).

Po prvi seriji: daljave točke 1. M. LUNDBY NOR 138,0 141,8 2. C. HÖLZL AVT 130,0 130,4 3. E. PINKELNIG AVT 129,0 126,6 4. J. ITO JAP 130,5 125,0 5. E. KLINEC SLO 129,0 122,0 6. K. ALTHAUS NEM 127,5 120,9 ... 11. U. BOGATAJ SLO 126,0 113,6 13. N. KRIŽNAR SLO 120,0 109,6 28. M. VTIČ SLO 112,0 87,3 34. Š. ROGELJ SLO 105,5 75,1 35. J. BRECL SLO 107,5 74,6

Prenos finala na TV SLO 2 in na MMC-ju.