Geiger, ki je skočil 104,5 m, vodi pred Avstrijcem Stefanom Kraftom (102,0 m) in Poljakom Kamilom Stochom (101,0 m).

Šesti Domen Prevc je skočil 101,0 m, Justin 101,5 m, Lanišek 100,5 m. Preostala trojica je opravila slabše. Cene Prevc (98,0 m) je 17., Peter Prevc 23. (96,0 m) in Timi Zajc 27. (99,0 m).

NORDIJSKO SMUČANJE (M) SMUČARSKI SKOKI - SVETOVNI POKAL VAL DI FIEMME, srednja skakalnica Končni vrstni red: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 104,5/103,5 294,6 2. S. KRAFT AVT 102,0/103,0 286,9 3. D. KUBACKI POL 98,5/104,0 279,9 4. K. STOCH POL 101,0/100,5 279,8 5. C. SCHMID NEM 107,0/102,0 279,1 6. S. LEYHE NEM 101,0/104,0 277,6 7. P. ŽYLA POL 102,5/103,5 276,6 8. P. PASCHKE NEM 101,5/101,0 274,5 9. J. FORFANG NOR 100,0/99,0 269,7 10. A. LANIŠEK SLO 100,5/99,0 269,2 ... 13. D. PREVC SLO 101,0/94,5 263,6 17. P. PREVC SLO 96,0/100,5 261,3 18. R. JUSTIN SLO 101,5/95,0 260,9 19. C. PREVC SLO 98,0/98,0 260,4 29. T. ZAJC SLO 99,0/96,5 248,3