Zajc najboljši na drugem treningu Ruke

Prenos tekem na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

Ruka - MMC RTV SLO

Timi Zajc je bil na prvi tekmi v Wisli šesti. Tudi v Ruki se bo očitno boril za najvišja mesta. Foto: EPA

Smučarji skakalci so zbrani v Ruki na Finskem, kjer jih v soboto in nedeljo čakata dve tekmi nove sezone svetovnega pokala. Pred tem morajo v petek opraviti še s kvalifikacijami, ki so se začele ob 18.15.