Zmagal je Norvežan Daniel Andre Tande, Lanišek je za njim zaostal skoraj 16 točk. Tretji je bil Kamil Stoch, ki je rešil poljsko čast, potem ko gostitelji v prvi seriji niso imeli niti enega skakalca med deseterico.

Po prvi seriji je bil v vodstvu Karl Geiger, ki je bil na koncu sedmi.

Timi Zajc (18. po prvi seriji) je v finalu pristal pri 134,5 metra. Izkoristil je vzgonski veter, prejel je dve oceni 19, žal pa tudi visoki vetrovni odbitek 21 točk.

Med petnajsterico je bil od Slovencev še Peter Prevc, 15. Po ne najboljšem nastopu na sobotni ekipni tekmi (4. mesto) je tako glavni trener Gorazd Bertoncelj hitro dobil potrditev dobrega dela.

Domen Prevc je osvojil 23. mesto, Rok Justin 27. in Tilen Bartol 29.

Vseh šest Slovencev je nastopilo v finalni seriji, pri čemer je imel najboljše izhodišče Lanišek, ki je bil deveti.

Prva serija je zaradi vetrovnih razmer trajala kar uro in deset minut, težava je bilo tudi mehko doskočišče. Piotr Žyla je po doskoku padel in s krvjo na obrazu zapustil iztek. Hujšega verjetno ni bilo, si je pa prebil arkado.

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 127,0 116,6 2. D. A. TANDE NOR 127,0 116,2 3. R. PEDERSEN NOR 136,0 114,7 4. J. HÖRL AVT 126,0 114,4 5. D. ITO JAP 130,5 113,7 6. R. JOHANSSON NOR 130,5 112,7 7. R. FREITAG NEM 131,0 111,8 8. R. KOBAJAŠI JAP 124,5 109,8 9. A. LANIŠEK SLO 126,0 109,6 10. P. ASCHENWALD AVT 125,5 109,5 15. P. PREVC SLO 125,0 103,4 18. T. ZAJC SLO 119,0 101,4 19. D. PREVC SLO 122,5 101,0 22. T. BARTOL SLO 118,5 95,6 27. R. JUSTIN SLO 113,0 87,8