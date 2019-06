Ilka Štuhec je pred novo sezono spremenila svojo ekipo. Foto: BoBo

Sestavljen je zadnji mozaik v trenerski ekipi Ilke Štuhec. Naslednik Grega Koštomaja je Švicar Stefan Abplanalp. pic.twitter.com/ngl7jol4nl — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 10. junij 2019

Abplanalp je zamenjal Grego Koštomaja, s katerim se je Ilka Štuhec razšla marca. "Ilko poznam že dolgo. Je velika šampionka. Zelo sem vesel, da sem se pridružil njeni ekipi," je povedal Abplanalp. "Malce sem seveda nervozen, ker sem prevzel vodenje dvakratne svetovne prvakinje, a to mi predstavlja izziv," je dejal Abplanalp.

Dobrih 100 dni po poškodbi kolena v Crans Montani se najboljša slovenska alpska smučarka zadnjih let že pripravlja na novo šampionsko vrnitev v karavano svetovnega pokala. Pri tem ji bosta pomagala tudi kondicijski trener Jani Gril in fizioterapevt David Kukovec, ki bo med sezono, tudi kot nadzornik kondicijskega dela, potoval s smučarsko karavano.

"Imela sem nekaj časa, da vse skupaj temeljito premislim in se srečam z vsakim posebej. Pomembno je, da se razumemo in se lahko skupaj začutimo, da lahko potem skupaj funkcioniramo," je povedala Štuhčeva.

"Super sem, treniram normalno. Vesela sem, da treniram z novim pristopom. Še vedno se vse skupaj čuti kot igra, vsak dan najdem neki nov izziv oziroma mi ga najde Jani," je še dodala.

Pri delu ekipe bo še naprej delovala mama Darja Črnko kot trenerka in vodja. Servis smuči bo še naprej opravljal Aleš Sopotnik. Pri vrnitvi na pota stare slave pa ji bodo pomagali tudi zunanji sodelavci Sandi Šajn in Aljaž Vugrinec na področju akrobatike, psihologinja Tanja Kajtna in terapevt akupunkturne masaže Rado Ribič.

Po poletni kondiciji in treningu vzdržljivosti ima Štuhčeva od avgusta do oktobra v programu 42 dni snežnega treninga v Južni Ameriki.