Jakov Fak se je izkazal na zasledovanju, ko je v soboto zasedel četrto mesto, zdaj pa ga s kolegi iz reprezentance čaka štafeta. Foto: www.alesfevzer.com

Eckhoffova se je na progo podala kot osma, za zmagovalko šprinta, Italijanko Dorotheo Wierer pa je imela 34 sekund zaostanka. Z brezhibnim strelskim nastopom je 29-letna Norvežanka prišla do sedme zmage v karieri, prve v tej sezoni in prve v zasledovanju. Na odru za zmagovalke sta ji družbo delali Švedinja Hanna Öberg, ki je zaostala slabih 26 sekund, štartala pa je kot pet, in rojakinja Ingrid Landmark Tandrevold, ki se je na progo podala kot drug, v cilj pa je prišla 40 sekund za zmagovalko. Wiererjeva, ki je na strelišču zgrešila kar petkrat, je na koncu zasedla deveto mesto. Slovenke se na zasledovalno preizkušnjo niso uvrstile.

Štafetno preizkušnjo so v soboto dobile Norvežanke, ki so bile najboljše že v Östersundu. Na Švedskem so bili pričakovano najboljši tudi norveški biatlonci, slovenska štafeta pa je zasedla sedmo mesto. Ob 14.15 na TV SLO 2 in MMC-ju vključitev v neposredni prenos štafetne preizkušnje.

Zasledovanje, 10 km (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 29:14,6 (0) 2. H. ÖBERG ŠVE +25,8 (2) 3. I. TANDREVOLD NOR 39,7 (1) 4. J. BRAISAZ FRA 47,9 (2) 5. P. FIALKOVA SLK 1:02,9 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red Ženske (4/24): 1. D. WIERER ITA 188 2. I. L. TANDREVOLD NOR 161 3. H. ÖBERG ŠVE 155 4. M. ROEISELAND NOR 136 5. J. SIMON FRA 123 6. J. BRAISAZ FRA 119