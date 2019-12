Peter Prevc je imel deseti dosežek kvalifikacij. Foto: EPA

Peter Prevc je 18., Anže Lanišek 25., Rok Justin pa 26. Brez finalne serije je na 31. mestu ostal Timi Zajc. Tilen Bartol v prvi seriji ni skakal, saj je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Kvalifikacije so bile v petek zaradi premočnega vetra preložene na soboto. V njih je bil najboljši Slovenec Peter Prevc z desetim dosežkom (130 m). Sledili so Lanišek (127,5 m; 16. mesto), Domen Prevc (125 m; 25. mesto), Zajc (124 m; 19. mesto), Justin (115,5 m; 40. mesto) in Bartol (110,5 m), ki je kot 50. še zadnji ujel tekmo. Nanjo se ni uvrstil Anže Semenič z 58. dosežkom kvalifikacij.

Najboljši v kvalifikacijah so bili Stefan Kraft (138,5 m), Stoch (137 m) in Geiger (134 m).

Po 1. seriji: daljava točke 1. K. STOCH POL 138,0 147,2 2. S. KRAFT AVT 134,5 142,7 3. K. GEIGER NEM 133,5 140,2 4. J. A. FORFANG NOR 132,5 139,1 5. D. HUBER AVT 135,5 138,0 6. M. LINDVIK NOR 133,0 137,5 7. P. PASCHKE NEM 133,5 136,4 8. P. ZYLA POL 133,5 136,2 9. D. PREVC SLO 134,5 134,6 10. R. JOHANSSON NOR 132,5 133,6 11. R. KOBAJAŠI JAP 130,0 132,9 18. P. PREVC SLO 131,0 129,9 25. A. LANIŠEK SLO 124,0 122,5 26. R. JUSTIN SLO 122,5 120,6 ------------- zunaj finala: ----------- 31. T. ZAJC SLO 121,0 116,4 T. Bartol je bil diskvalificiran zaradi dresa, A. Semenič prekratek v kvalifik.