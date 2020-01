Na tekmi v paralelnem veleslalomu bodo nastopili Rok Marguč, Tim Mastnak, Žan Košir in Gloria Kotnik, ki so v četrtek na Rogli končali zadnji sklop treningov pred napornim januarjem, ko jih čakajo štiri tekme.

Prva tekma deskarjev v paralelnih disciplinah v letu 2020 bo na sporedu v Scuolu v Švici. To prizorišče bo tretjič gostilo tekmo svetovnega pokala. Še posebej lep spomin na premierno izvedbo ima Tim Mastnak, saj je leta 2018 tam slavil svojo prvo zmago.Foto: EPA

"Tekmovalni premor, ki je trajal od decembrske tekme v Carezzi, smo izkoristili za kakovosten trening. Pravzaprav smo ob koncu decembra in v začetku januarja nadoknadili vse tisto, kar smo izgubili novembra, ko nam vreme res ni šlo na roke. Trenirali smo v dobrih pogojih in na dobro pripravljenih progah. Za konec tudi štiri dni v zelo dobrih pogojih na Rogli," je po treningu dejal glavni trener Izidor Šušteršič.

"Zelo sem zadovoljen z opravljenimi pripravami. Imam dober občutek, če bom vse to prestavil na tekme, uspeh ne bo izostal," je bil po zadnjem sklopu treningov nasmejan in zadovoljen Rok Marguč, ki ga veseli dejstvo, da so lahko opravili odličen trening na domači Rogli, na progi Jasa, kjer bo 18. januarja tekma za svetovni pokal.

Žan Košir je nepredvideni daljši premor izkoristil za nekaj dodatnega slalomskega treninga, ki bi ga sicer bilo nekoliko manj. "Dodal sem nekaj več treninga slaloma, saj imam poleg Scuola in Rogle že v mislih tudi Bad Gastein in Piancavallo," pa že korak naprej razmišlja izkušeni Košir, ki si zaradi daljšega tekmovalnega premora želi priboriti tudi mesto na avstrijski slalomski paralelni tekmi. Na njej ima edina mesto že zagotovljeno Gloria Kotnik, edina slovenska alpska deskarka v svetovnem pokalu.