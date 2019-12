Meta Hrovat nastopa v petem paru 1/16-finala, kjer se bo na rdeči progi pomerila z domačinko Eleno Stoffel. Foto: Reuters

Od Slovenk se je najbolje odrezala Meta Hrovat s petim časom, ki se bo v šestnajstini finala pomerila s Švicarko Eleno Stoffel. Ana Bucik je po dveh vožnjah prišla do 19. mesta in jo v izločilnih bojih najprej čaka Američanka Nina O'Brien. Maruša Ferk pa je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto in se bo pomerila z Nemko Christino Ackermann.

Najboljši čas po dveh vožnjah je postavila Slovakinja Petra Vlhova. Na startu sicer ni vodilne smučarke v skupnem seštevku Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je odločila, da bo to tekmo izpustila.

Neposredni prenos paralelnega slaloma se bo začel ob 13.30, po koncu moškega klasičnega slaloma v Val d'Iseru.

SVETOVNI POKAL (Ž)

ST. MORITZ, paralelni slalom

1/16-finala:

HROVAT (SLO/5) - STOFFEL (ŠVI/28)

BUCIK (SLO/19) - O'BRIEN (ZDA/14)

ACKERMANN (NEM/9) - FERK (SLO/24)