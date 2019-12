V nasprotju s petkovim maratonskim superveleslalomom, ki so ga večkrat prekinili in je od štarta do cilja trajal več kot 4 ure. V Val Gardeni/Grtödnu so v soboto zjutraj najprej skrajšali štart zaradi pregoste megle v zgornjem delu. A ko se je okrepil še sneg v srednjem delu in dež v cilju, so prireditelji odpovedali tradicionalni smuk na progi Saslong. Za nedeljo je predviden klasični veleslalom v Alta Badii, kjer ima visoke cilje tudi najboljši slovenski smučar Žan Kranjec.