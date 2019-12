Federica Brignone trenutno vodi v velesalomskem seštevku. Foto: EPA

V nedeljo bo v Avstriji še slalom, neposredni prenos obeh tekem pa lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Druga vožnja veleslaloma bo ob 13.30. Slovenske barve branijo Meta Hrovat, Tina robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik. Prve tri so letos že osvojile veleslalomske točke. V razvrstitvi discipline je najboljša Hrovatova, ki je 14.



Sicer trenutno v veleslalomskem seštevku vodi Federica Brignone. Italijanka je slavila na zadnjem veleslalomu v Courchevelu. Pred tem je bila v Kilingtonu druga. Tedaj je slavila njena rojakinja Marta Bassino. Prvi veleslalom zime je v Söldnu presenetljivo dobila novozelandska najstnica Alice Robinson.



Štartna lista: 1 M. BASSINO ITA 2 W. HOLDENER ŠVI 3 P. VLHOVA SLK 4 M. SHIFFRIN ZDA 5 T. WORLEY FRA 6 F. BRIGNONE ITA 7 V. REBENSBURG NEM 8 R. HAASER AVT 9 M. F. HOLTMANN NOR 11 K. LIENSBERGER AVT 12 T. L. STJERNESUND NOR 13 M. HROVAT SLO 14 E. M. BREM AVT 15 A. ROBINSON NZL 22 T. ROBNIK SLO 40 A. BUCIK SLO 52 N. DVORNIK SLO