Zajc je bil po prvi seriji s 131,5 m četrti, nato pa mu je v finalu uspel najdaljši skok 133,5 m, s katerim se je zavihtel na vrh. Vodilni po prvem skoku Norvežan Robert Johansson je bil drugi, Japonec Naoki Nakamura pa tretji.

Timi Zajc (fotografija je iz Wisle) je bil po Wisli, tekmo v Hinterzartnu je izpustil, najboljši tudi v Courchevelu. Foto: EPA

Do točk še 25. Domen Prevc

Bartol (130,0/127,0), po prvi seriji drugi, je končal tik pod zmagovalnim odrom. Točke je na 25. mestu osvojil še Domen Prevc. Anže Lanišek (36.), Žiga Jelar (44.) in Anže Semenič (50.) so ostali zunaj finala. Petra Prevca ni bilo v Courchevelu.

Zajc v skupnem vodstvu

Zajc ima v skupnem seštevku turneje 200 točk, drugi je Nemec Karl Geiger s 172, tretji pa Rus Jevgenij Klimov s 105. Tilen Bartol (79) je skupno osmi, Peter Prevc (76) pa deveti.

Skakalna karavana se zdaj seli v Zakopane na Poljskem, kjer bo tekma prihodnji konec tedna.