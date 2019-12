Anže Lanišek je sijajno začel letošnjo sezono. Foto: EPA

Tekma se bo začela ob 16.30 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. V slovenskem taboru so lahko zadovoljni s skakanjem na uvodu zime. Anže Lanišek je po drugem mestu v Wisli in tretjem v Ruki celo drugi v skupni razvrstitvi, kjer z dvema zmagama kraljuje Daniel Andre Tande. V soboto so trije Slovenci končali med najboljšimi enajstimi, a kazalo je še precej boljše. Po prvi seriji sta bila celo v vodstvu Timi Zajc in Peter Prevc, ki je bil po koncu finala tretji, a zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Enaka usoda je doletela Anžeta Semeniča, ki je sprva končal na robu deseterice, in tri Norvežane, ki bi se borili za vrh. Na koncu je Zajc, ki se mu finalni skok ni posrečil, osvojil osmo mesto, na 11. pa se je z 21. po prvi seriji povzpel Domen Prevc. Po spodrsljaju v petkovih kvalifikacijah imata popravni izpit na voljo Tilen Bartol in Rok Justin, ki sta točke osvojila v Wisli. Tudi tam je bil Semenič diskvalificiran, a že v kvalifikacijah.

