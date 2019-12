Dorothea Wierer vodi v skupni razvrstitvi. Foto: EPA

V četrtek so se v Franciji že pomerili biatlonci. Slovenci so ostali brez točk, na zasledovalno tekmo pa so se uvrstili Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. Še posebej razočaran je bil Jakov Fak, ki je na 84. mestu ostal brez zasledovanja.

Letos je oba šprinta dobila Italijanka Dorothea Wierer, ki tudi vodi v svetovnem pokalu, kjer brani lansko skupno zmago. V soboto sta v Le Grand Bornandu na sporedu obe zasledovalni tekmi ter v nedeljo še tekmi s skupinskim štartom.