Peter Prevc je v drugi seriji pridobil šest mest. Foto: EPA

Na stopničke sta poleg Poljaka stopila še Stefan Kraft in Karl Geiger. Avstrijec, ki je za Stochom zaostal vsega 1,7 točke, je z drugim mestom prevzel skupno vodstvo v svetovnem pokalu. Enak vrstni red je bil že po prvi seriji, v kateri je bil Domen 9., Peter pa 18. Med dobitniki točk sta še dva Slovenca - Anže Lanišek je zasedel 24., Rok Justin pa 28. mesto.

Brez finalne serije je na 31. mestu ostal Timi Zajc. Tilen Bartol v prvi seriji ni skakal, saj je bil diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

Do zdaj vodilni v svetovnem pokalu Rjoju Kobajaši se je uvrstil tik pod stopničke, potem ko je v drugi seriji pridobil sedem mest.

Kvalifikacije so bile v petek zaradi premočnega vetra preložene na soboto. Tudi v njih je bil najboljši Slovenec Peter Prevc z desetim dosežkom (130 m). Sledili so Lanišek (127,5 m; 16. mesto), Domen Prevc (125 m; 25. mesto), Zajc (124 m; 19. mesto), Justin (115,5 m; 40. mesto) in Bartol (110,5 m), ki je kot 50. še zadnji ujel tekmo. Nanjo se ni uvrstil Anže Semenič z 58. dosežkom kvalifikacij.

V kvalifikacijah je bil vrstni red Kraft (138,5 m), Stoch (137 m) in Geiger (134 m).

V nedeljo ob 15.00 bo v Engelbergu še ena tekma. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. K. STOCH POL 138,0/136,0 288,7 2. S. KRAFT AVT 134,5/137,5 287,0 3. K. GEIGER NEM 133,5/135,0 277,6 4. R. KOBAJAŠI JAP 130,0/134,5 274,1 5. M. LINDVIK NOR 133,0/134,0 272,5 6. J. A. FORFANG NOR 132,5/132,5 272,4 7. D. HUBER AVT 135,5/131,0 268,6 8. P. ZYLA POL 133,5/130,5 265,4 9. R. JOHANSSON NOR 132,5/131,5 265,1 10. P. PASCHKE NEM 133,5/132,0 264,3 12. P. PREVC SLO 131,0/134,5 261,8 13. D. PREVC SLO 134,5/130,0 261,3 24. A. LANIŠEK SLO 124,0/123,0 241,4 28. R. JUSTIN SLO 122,5/119,0 229,8 ------------- zunaj finala: ----------- 31. T. ZAJC SLO 121,0 116,4 T. Bartol je bil diskvalificiran zaradi dresa, A. Semenič prekratek v kvalifik.

Po 1. seriji: daljava točke 1. K. STOCH POL 138,0 147,2 2. S. KRAFT AVT 134,5 142,7 3. K. GEIGER NEM 133,5 140,2 4. J. A. FORFANG NOR 132,5 139,1 5. D. HUBER AVT 135,5 138,0 6. M. LINDVIK NOR 133,0 137,5 7. P. PASCHKE NEM 133,5 136,4 8. P. ZYLA POL 133,5 136,2 9. D. PREVC SLO 134,5 134,6 10. R. JOHANSSON NOR 132,5 133,6 11. R. KOBAJAŠI JAP 130,0 132,9 18. P. PREVC SLO 131,0 129,9 25. A. LANIŠEK SLO 124,0 122,5 26. R. JUSTIN SLO 122,5 120,6 ------------- zunaj finala: ----------- 31. T. ZAJC SLO 121,0 116,4 T. Bartol je bil diskvalificiran zaradi dresa, A. Semenič prekratek v kvalifik.

Svetovni pokal (6/30): 1. S. KRAFT AVT 356 2. R. KOBAJAŠI JAP 340 3. K. GEIGER NEM 297 4. D. A. TANDE NOR 273 5. K. STOCH POL 246 6. P. ASCHENWALD AVT 222 7. A. LANIŠEK SLO 188 8. J. SATO JAP 178 9. M. LINDVIK NOR 147 10. D. KUBACKI POL 144 11. P. PREVC SLO 137 ... 17. T. ZAJC SLO 98 26. D. PREVC SLO 53 40. R. JUSTIN SLO 9 48. T. BARTOL SLO 2 50. A. SEMENIČ SLO 1