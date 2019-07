V DR Kongo je od izbruha epidemije ebole pred letom dni umrlo več kot 1.600 ljudi. Foto: AP

Ministrstvo za zdravje je potrdilo, da je pastor testiral pozitivno na virus potem, ko je v Gomo v nedeljo pripotoval z avtobusom iz 200 kilometrov oddaljenega Butemba, kjer je delal z okuženimi ljudmi.

Ministrstvo sicer še navaja, da je tveganje za dodatno širjenje bolezni nizko.

"Zaradi hitrega identificiranja in osamitve pacienta, pa tudi identifikacije vseh potnikov iz Butemba, je tveganje razširitve bolezni na ostale prebivalce Gome nizko," so sporočili. Voznik avtobusa in 18 ostalih potnikov bodo cepljeni še danes.

Zdravstvene oblasti v Gomi se sicer na izbruh vseeno pripravljajo že od novembra lani, cepili pa so že 3.000 zdravstvenih delavcev v mestu, navaja BBC.

Goma je večje trgovsko in kulturno središče na meji z Ruando, s prometnimi povezavami s širšo državo in regijo.

Na vzhodu DR Kongo je od izbruha epidemije ebole pred letom dni umrlo več kot 1.600 ljudi.