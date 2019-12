Libijski notranji minister Fašaga je na tiskovni konferenci v Tunisu dejal, da bo mednarodna vlada povabila Turčijo, če se bodo razmere zaostrile. Foto: Reuters

"Ker imamo povabilo Libije, ga bomo tudi sprejeli," je Erdogan v nagovoru svoje stranke Pravica in razvoj (AK) zatrdil, da jih je mednarodno priznana vlada Fajeza Al Saradža pozvala k pomoči pri obrambi prestolnice Tripoli, ki jo z ofenzivo želi zasesti uporniški general Halifa Haftar.

"Zakonodajo za napotitev vojske v Libijo bomo obravnavali takoj, ko se 7. januarja odpre parlament," je še zatrdil turški predsednik. Vrata za napotitev turške vojske v Libijo naj bi se tako odprla 8. ali 9. januarja.

Libija Turčije sicer glede na izjave notranjega ministra še ni povabila k posredovanju. "Če se bodo razmere zaostrile, bomo imeli pravico do obrambe Tripolija in njegovih prebivalcev. Turčijo bomo uradno pozvali k vojaški podpori, da izženemo duha plačanih sil," je dejal notranji minister libijske vlade Fati Bašaga.

Erdogan: Haftarju pomagajo ruski plačanci in sudanski borci

Tudi Erdogan se je obregnil ob plačance. "Rusija je tam z 2.000 borci skupine Wagner," je dejal turški predsednik in dodal, da se na strani Haftarja bori tudi 5.000 borcev iz Sudana. "Je njih povabila uradna vlada? Ne. Vsi pomagajo vojnemu baronu, mi pa sprejemamo povabilo legitimne državne vlade. To je naša razlika," je v govoru poudaril Erdogan. Moskva je pretekli teden sicer zanikala, da je v pomoč Haftarju v Libijo poslala plačance.

Haftarjeve sile si utirajo pot v Tripoli

Sile mednarodno priznane vlade si prizadevajo obraniti prestolnico Tripoli. Foto: Reuters

Haftarjevim silam ni uspelo doseči središča Tripolija, vendar so v zadnjih tednih dosegli več prebojev na obrobju libijske prestolnice. Pri ofenzivi naj bi uporabljali tudi brezpilotne letalnike, s katerimi jih oskrbujejo Združeni arabski emiratov. Na Kitajskem ustvarjeni brezpilotniki Haftarju omogočajo "zračno premoč" v Libiji, saj lahko nosijo osemkrat večjo težo eksploziva kot brezpilotniki mednarodne vlade iz Turčije, kaže novembrsko poročilo Združenih narodov.

ZN v istem poročilu navaja še, da so embargo na prodajo orožja Libiji kršile Turčija, Jordanija in Združeni arabski emirati, zadnji so orožje prodajali Haftarju.

Turčija krepi vezi z edino zaveznico na severu Afrike

Turčija je z Libijo na začetku decembra podpisala dva sporazuma ‒ o vojaškem sodelovanju ter za razmejitev Sredozemskega morja. S pomorskim sporazumom je Turčija dobila podporo v Sredozemlju, kjer v iskanju plina in drugih naravnih virov raziskuje morje, kar razburja Grčijo, Ciper in Evropsko unijo. Z vojaškim dogovorom pa si je Ankara zagotovila podporo edine zaveznice na severu Afrike, še navaja Reuters.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je večletno vojno v Libiji postavil v središče mednarodne politike. Foto: Reuters

Putin in Conte zaskrbljena nad napovedjo turškega posredovanja

Rusija je že večkrat izrazila zaskrbljenost nad turškim nameščanjem vojske v Libiji. Ruski predsednik Vladimir Putin in italijanski premier Giuseppe Conte sta danes pozvala k mirnemu reševanju položaja v tej državi. Voditelja sta se pogovarjala tudi o vrhu normandijske četverice ter položaju v Siriji, kjer sta Rusija in Turčija prav tako na nasprotnih straneh.