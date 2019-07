Protesti proti potegovanju burundijskega predsednika za nov mandat. Foto: Reuters

Mednarodne organizacije za človekove pravice imenovanje Erica Nshimirimane na čelo burundijske radiotelevizije ostro kritizirajo, češ da gre za "zaušnico vsem žrtvam zločinov, ki jih je zagrešila milica Imbonerakure, pa tudi medijski svobodi v Burundiju".

Milico Imbonerakure, podmladek vladajoče stranke CNDD-FDD, obtožujejo umorov, posilstev in ropov opozicijskih aktivistov.

Nasilje je izbruhnilo po tem, ko se je predsednik Pierre Nkurunziza leta 2015 kontroverzno potegoval za še tretji predsedniški mandat – in zmagal. Grozodejstva, ki so se takrat dogajala, so nekateri primerjali celo z Ruando.

Nkurunziza je preživel poskus državnega udara in množične proteste, več 10.000 Burundijcev pa je pred nasiljem zbežalo iz države.

Vlada vse očitke zavrača

Lewis Mudge, direktor organizacije Human Rights Watch za Srednjo Afriko, je za BBC povedal, da se nasilje in zlorabe Imbonerakureja, vključno s poboji, aretacijami, ustrahovanjem in izsiljevanjem, nadaljujejo še danes.

"Nshimirimana bi moral odgovarjati za vse, kar se je dogajalo pod njegovim vodstvom, ne pa, da je še nagrajen z vodstvenim položajem v enem od še zadnjih medijev v državi," je dejal Mudge.

Burundijska vlada vse očitke na račun Nshimirimane in Imbonerakureja zavrača, še posebej tistega, da so množično posiljevali ženske sorodnice opozicijskih aktivistov. "Imbonerakure ni tolpa posiljevalcev," so zatrdili iz urada predsednika.

Nove volitve v Burundiju so razpisane za prihodnje leto, a Nkurunziza pravi, da se ne bo potegoval za še en mandat.