Na obisk Akamasoe, naselja, ki je zraslo na nekdanjem smetišču, je Opeka povabil papeža med njunim srečanjem maja lani v Vatikanu. Mesto Akamasoa, kar s slovenščini pomeni dobri prijatelji, je Opeka začel ob pogledu na otroke, ki živijo na smetišču prestolnice Antananarivo, graditi leta 1989. Z delom v kamnolomu, izdelovanjem opeke, gradnjo, tesarstvom in kmetijstvom Opeka omogoča dostojno življenje 23.000 ljudem, 14.000 otrokom pa s šolanjem svetlo prihodnost.

Papež Frančišek bo tako z veseljem obiskal svojega rojaka in študenta, ki odpira vrata Cerkve za najbolj uboge, kar je glavna smernica njegovega pontifikata. Po obisku v Akamasoi, kjer ga bo v cerkvi pričakalo več tisoč mladih, se bo Frančišek odpravil še med delavce v bližnji kamnolom, kjer bo podelil blagoslov prebivalcem Akamasoe in celotnemu mestu Antananarivo.

"Presenetimo ga lahko z veseljem"

Opeki se bodo ob papeževem obisku pridružili slovenski misijonarji, ki delujejo na Madagaskarju. Na vprašanje, s čim nameravajo presenetiti papeža, je Opeka za Radio Ognjišče dejal: "Mi ga lahko presenetimo samo s svojim veseljem, iskrenostjo, petjem. Prvič bo prišel na Madagaskar, in če bo sprejet z ljubeznijo, veseljem, nasmehom, gestami, ki izražajo prisrčen sprejem, bo prevzet."

Opeka pričakuje, da bo papež spregovoril o korupciji v državi in da bo prebivalce Akamasoe podprl pri njihovem delu, da nadaljujejo boj, ki so ga začeli pred 30 leti – boj za dostojanstvo in prihodnost 15.000 otrok in mladih, ki so v šolah, pa tudi, da ne bi nikoli pozabili na tiste, ki še živijo v skrajni revščini.

Afriško apostolsko potovanje

Frančišek je na Madagaskar, ki je ena izmed najrevnejših držav na svetu, v četrtek prispel iz Mozambika. Na Madagaskarju kar tri četrtine prebivalstva živi z manj kot dvema dolarjema na dan. A ta veliki otok je tudi globoko krščanski in ob nestrpnem pričakovanju papeža so ulice prestolnice bogato okrasili.

Papež Frančišek se je na teden dni dolgem apostolskem potovanju po treh afriških državah v Indijskem oceanu, ki jih večinoma pestijo revščina, politična nestabilnost, podnebne spremembe in posledične naravne katastrofe, najprej ustavil v Mozambiku, z Madagaskarja pa se bo odpravil na turistični Mavricij in se tam zavzel predvsem za mir in socialno pravičnost.