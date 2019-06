Protestniki pozivajo k državljanski nepokorščini, ni pa znano, kaj naj bi obsegala. Foto: Reuters

Akcija naj bi se začela v nedeljo in nadaljevala, dokler ne bo vzpostavljena civilna vlada, je po poročanju BBC-ja sporočil SPA. Ni sicer znano, kaj vse naj bi akcija državljanske nepokorščine obsegala. V SPA-ju poudarjajo, da je nepokorščina "miroljubno dejanje, ki lahko na kolena spravi najmočnejši arzenal orožja na svetu".

Do oznanitve akcije prihaja po aretacijah treh predstavnikov opozicije, ki so bili vpleteni v prizadevanja za posredovanje med protestniki in vojsko ter so se z namenom oživiti pogajanja sestali z etiopskim premierjem Abiyem Ahmedom.

Kmalu po srečanju je bil v petek aretiran opozicijski politik Mohamed Esmat, v soboto pa sta bila prijeta še Ismael Džalab, vodja uporniške skupine SPLM-N, in njegov tiskovni predstavnik Mubarak Ardol. Ni znano, kje jih zadržujejo. Že v sredo pa je bil aretiran Džalabov namestnik Jasir Arman, ki se je iz izgnanstva v Sudan vrnil po padcu dolgoletnega predsednika Omarja Al Baširja.

BBC poroča, da aretacije opozicijskih predstavnikov morda pomenijo, da vojska ni resno vzela poskusov etiopskega premierja za posredovanje. Vojaški svet je opogumila politična in finančna podpora Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Egipta, držav, ki niso naklonjene demokraciji, še piše BBC.

Protestniki ne zaupajo vojski

Vodje protestnikov zavračajo ponudbo prehodnega vojaškega sveta za pogovore, češ da mu ne morejo zaupati po napadu na protestnike, v katerem je bilo ubitih več deset ljudi. Opozicija pravi, da je zloglasna paravojaška enota (Hitre podporne sile) ubila 108 ljudi. V torek so iz Nila v Kartumu povlekli vsaj 40 trupel.

Oblasti medtem sporočajo, da je bilo žrtev 46, vodja paravojaške enote pa je dejal, da so za nasilje krivi odpadniki in preprodajalci mamil. Hitre podpore sile so se prej imenovale milica Džandžavid, ki je "zaslovela" zaradi grozodejstev med konfliktom v Darfurju na zahodu države leta 2003.

Prebivalci Kartuma so za BBC dejali, da živijo v strahu. Več žensk, ki jih je paravojaška enota aretirala, je dejalo, da so jih pretepali, poniževali in jim grozili z usmrtitvijo.

Vojaški svet vodi državo od aprilske odstavitve Al Baširja, ki je bil na oblasti od vojaškega udara pred 30 leti. Vojska sicer obljublja prenos oblasti v civilne roke, a do zdaj tega ni storila, zato so protestniki vztrajali pred štabom vojske v Kartumu, vse do napada v ponedeljek.