Protestniki zahtevajo konec vojaške vladavine. Foto: Reuters

Na nedeljskem shodu, poimenvanem "shod milijonov močnih," v več različnih predelih sudanske prestolnice, največjem organiziranem shodu po 3. juniju, na katerem je policija ubila več deset protestnikov, se je zbralo več tisoč protestnikov, ki so vzklikali "civilna vlada."

Že v soboto so paravojaške sile, kot poroča BBC, prekinile novinarsko konferenco, ki so jo organizirali voditelji protesta.

Vojska je aprila z vojaškim udarom z oblasti odstavila Omarja al Baširja, ki se je na oblast, pravtako z udarom, povzpel 30. junija 1989. Udar je sledil večmesečnim množičnim protestom, ki pa se nadaljujejo tudi po udaru.

Pred protesti je bilo na ulicah Kartuma več enot varnostnih sil, med njimi tudi paravojaške hitre enote za posredovanje. Kot je dejal vodja protestnikov Ahmed al- Rabie so prej omenjene paravojaške enote v soboto prekinile tudi novinarski brifing. "Še preden smo lahko začeli novinarsko konferenco, so s tremi vozili prišli oboroženi pripadniki in nam dejali, da ne smemo imeti novinarske konference." Vsem v stavbi so ukazali, da jo morajo zapustiti. Kot je dejal al Rabie, je bila akcija "še hujše kršenje svoboščin, kot so se dogajale v času režima nekdanjega predsednika."

Vojska je sporočila, da bo odgovornost za nasilje ali smrt v protestih pripisala opoziciji.

Pogajanja med tranzicijskim vojaškim svetom in opozicijo so se neuspešno končala 3. junija in se kljub mediaciji Afriške unije in etiopskega premierja Abiya Ahmeda še niso nadaljevala.

Razmere se zaostrujejo

Na začetku junija je v zatrtju protestov sudanska vojska ubila 100 ljudi, več kot 300 je bilo ranjenih. O razmerah je takrat razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov, a zaradi razdeljenosti mednarodne skupnosti skupne izjave ni sprejel. Afriška unija je potem 6. junija zamrznila članstvo Sudana v tej povezavi. Kot je AU objavila na Twitterju, je prekinjeno sodelovanje Sudana v vseh dejavnostih unije, dokler država ne bo dobila prehodne civilne vlade. Sudanski vojaški voditelji so po končanju pogajanj sporočili, da bodo v devetih mesecih izvedli volitve.