Somalijo pretresa nasilje od začetka devetdesetih let. Foto: EPA

Sprva so poročali o 13 oziroma 14 mrtvih. Policija je sporočila, da je ubila vse štiri napadalce. Ti so hotel napadli z avtomobilom bombo, nato pa vanj vdrli. V hotelu so se v času napada sestajali lokalne starešine in poslanci ter razpravljali o prihajajočih regionalnih volitvah.

Med ubitimi naj bi bili tudi novinarji in kandidati na lokalnih volitvah.

Novinarska organizacija je medtem potrdila, da sta med mrtvimi dva novinarja, somalijsko-kanadski novinar Hodan Nalejah in somalijski novinar Mohamed Sahal Omar. Napad so obsodili v Zvezi somalijskih novinarjev.

Al Šabab ostaja velika nevarnost za Somalijo, čeprav je bila skupina pregnana iz glavnega mesta Mogadiš leta 2011 in tudi Kismajuja leto pozneje. Milica kljub temu nadzira del juga Somalije. Al Šabab ne izvaja smrtonosnih napadov le po Somaliji, temveč tudi v sosednji Keniji, katere vojaki so del mirovnih sil Afriške unije, ki branijo somalijsko vlado.