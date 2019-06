Dogoni, ki jih je nekaj sto tisoč, so eno najstarejših afriških ljudstev. Foto: Reuters

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v vas, v kateri naj bi bilo okoli 300 pripadnikov te etnične skupine, ponoči prišli oboroženi napadalci, ki so ubili in zažgali skoraj sto ljudi. 20 prebivalcev te vasi v bližini mesta Sanga še pogrešajo. Pripadnik malijskih varnostnih sil je dejal, da je bila "celotna dogonska vas praktično izbrisana". Po navedbah oblasti je napad izvedla teroristična skupina.

Medetnični spopadi so v Maliju vse pogostejši. Nasilje je izbruhnilo, ko se je pred šestimi leti pojavila džihadistična skupina, v kateri prevladuje etnična skupina Fuli, in začela napadati pripadnike skupnosti Dogon in Bambara. Pred tem so spore med Fuli in Dogoni pogosto reševali s pogajanji, vendar je upor islamističnih skupin, ki se je iz severa Malija do leta 2015 razširil v osrednji del države, zmanjšal nadzor vlade in povečal razpoložljivost orožja, piše BBC. Oborožene skupine, ki so v Maliju še zaostrile že tako težke varnostne razmere, so povezane z Al Kaido ali Islamsko državo, poroča al Džazira.

Dogoni sicer obtožujejo Fule, da na njihovi zemlji pasejo živino. Skupini sta tudi sprti zaradi dostopa do zemlje in vode. Fuli oziroma Peuli so večinoma pastirji in trgovci, Dogoni so lovci in kmetje, Bambari pa večinoma kmetje.

Misija Združenih narodov v Maliju (Minusma) je 16. maja sporočila, da je od januarja 2018 zaradi napadov na Fule na območjih Mopti in Segou umrlo najmanj 488 ljudi. Oboroženi Fuli pa so od takrat povzročili 63 smrti med civilisti v regiji Mopti. V enem najbolj krvavih napadov marca so najverjetneje pripadniki Dogonov ubili okoli 160 pripadnikov Fulov blizu meje z Burkina Fasom.