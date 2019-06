Protestniki zahtevajo, da oblast preide v roke civilne oblasti. Foto: Reuters

Mirni protesti za prenos oblasti z vojske na civilno vlado so v Sudanu potekali več tednov, paravojaška enota Hitre podporne sile (TMC) pa je v ponedeljek s pravimi naboji streljala na protestnike, ki so sodelovali v sedečem protestu pred sedežem generalštaba sudanske vojske. TMC je bil ustanovljen kot podpora vladavini dolgoletnega sudanskega predsednika Omarja Al Baširja in ima korenine v vojni v Darfurju na zahodu države, ki se je začela leta 2003.

Člani te paravojaške skupine naj bi se še vedno sprehajali po ulicah Kartuma in napadali civiliste. "Smo kot ujetniki, nihče ne more ven," je za BBC dejala neka prebivalka Kartuma. Moten je tudi letalski promet v prestolnici. Veliko oboroženih moških se sprehaja tudi po ulicah drugega največjega mesta, Omdurmana, ki stoji na nasprotni strani reke Nil kot Kartum.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost zaradi poročila o uporabi sile nad civilisti in pozval k neodvisni preiskavi.

Vojska naredila korak nazaj

Sudanska vojska je medtem sporočila, da je "brezpogojno pripravljena na pogajanja", kar je presenetljivo, saj je v ponedeljek odstopila od vseh predhodnih dogovorov z opozicijo in pozvala k razpisu volitev v najpozneje devetih mesecih. Vodja hunte, general Abdel Fatah Al Burhan, je napovedal, da bodo volitve potekale pod "regionalnim in mednarodnim nadzorom".

Dogovor o vzpostavitvi novega telesa, ki naj bi vodil Sudan tri leta, je sicer najtrši oreh v pogajanjih o vzpostavitvi civilnih oblasti po odstavitvi dolgoletnega avtokratskega voditelja Al Baširja.

Al Baširja, ki je bil na oblasti tri desetletja, je aprila strmoglavila sudanska vojska. Udar je sledil večmesečnim množičnim protestom, ki se nadaljujejo tudi po udaru. Vse od takrat sta si vojska in opozicija prizadevali za sestavo prehodne vlade.