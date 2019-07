Napad na center je bil najsmrtonosnejši v trimesečni ofenzivi sil generala Haftarja. Foto: Reuters

V centru v predmestju Tajoura so bili nastanjeni večinoma afriški prebežniki. Število žrtev bi se lahko še povečalo, saj je bilo v hangarju okoli 150 prebežnikov.

Na tem območju deluje vojska mednarodno priznane libijske vlade, ki za napad krivi uporniške sile generala Haftarja, Libijsko narodno vojsko (LNA), ki že tri mesece skuša zavzeti Tripolis. Sile LNA so sicer v ponedeljek napovedale letalske napade na Tripolis, češ da so izčrpali "tradicionalna vojna sredstva". Zanikali pa so, da bi izvedli torkov napad na center.

V zadnjih letih je Libija postala glavno izhodišče za begunce in prebežnike iz Afrike, ki v begu pred vojnami in revščino želijo preko Sredozemskega morja priti v Evropo. Libijska obalna straža mnoge prestreže na morju, tako da je na tisoče nezakonitih prebežnikov in prosilcev za azil v centrih za pridržanje, kakršen je v Tajouri. Aktivisti opozarjajo, da so razmere v teh centrih nevarne in nečloveške.