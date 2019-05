Vodja opozicijskih laburistov, 52-letni Bill Shorten, ki se poteguje za premierski položaj, pa je igral vodilno vlogo pri treh menjavah vodstva stranke v letih 2010-2013. Foto: Reuters

Avstralci volijo 150 poslancev predstavniškega doma in polovico od 76 članov senata. Volitve so obvezne, kar pomeni, da je v primeru neudeležbe posameznik lahko kaznovan. Volilno dolžnost ima okoli 16 milijonov Avstralcev.

Avstralija ima sicer enak politični sistem kot Združeno kraljestvo, kar pomeni, da vodja stranke z največ poslanci v spodnjem domu parlamenta postane premier. Zadnjih 12 let so Avstralci na volitvah izvolili enega premierja, mandat pa je končal drugi. To je bila posledica menjav sredi mandata na čelu obeh največjih strank - liberalcev in laburistov.

V desetih letih šest premierjev

Mnogi volivci so nezadovoljni zaradi stalnih menjav prvakov strank, zato sta obe največji stranki zaostrili pravila, tako da je zdaj težje odstaviti šefa.

Liberalec John Howard je bil tako zadnji premier, ki je leta 2007 končal cel mandat. Od takrat se je v deželi tam spodaj zvrstilo šest premierjev. Sedanji premier Scott Morrison, 51-letni evangeličan, se je na oblast povzpel avgusta lani po revoltu konservativne frakcije proti Malcolmu Turnbullu, ki se je tik pred zadnjimi volitvami leta 2015 na podoben način 'znebil' Tonyja Abbotta.