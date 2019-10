Ogenj je zajel tri vagone. Foto: Reuters

Televizijski posnetki kažejo grozljive podobe, saj so tri vagone vlaka zajeli plameni, mnogi ljudje pa so ostali ujeti v njih. Nesreča se je zgodila pri mestu Rahim Jar Kan v provinci Pundžab, vlak pa je bil iz Karačija namenjen v Ravalpindi. Veliko potnikov je bilo namenjenih na versko konferenco v tem mestu.

Pakistanski minister za železnice Šejk Rašid Ahmed je tvitnil: "Strašljivo. Tragedija na vlaku zaradi eksplozije plinske jeklenke." Kot poročajo mediji, so jeklenko na vlak prinesli potniki, da bi si med vožnjo skuhali zajtrk. Kot je dejal minister, je velik problem, da si potniki, ki se odpravijo na dolgo potovanje, pogosto na skrivaj na vlak prinesejo štedilnik, da si kar med vožnjo pripravljajo obroke.

Število žrtev se je trenutno ustavilo pri 64, a se bojijo, da bi se lahko še povečalo, saj je več ljudi v kritičnem stanju. Poškodovanih je 30 ljudi. Mnogi so umrli tudi med skakanjem z vlaka.

Pakistanske želenice, ki so bile zgrajene še v kolonialnem obdobju, so v zadnjih desetletjih zaradi pomanjkanja investicij in nezadostnega vdrževanja v zelo slabem stanju. Nesreče so pogoste - septembra so v železniški nesreči umrli štirje ljudje, julija pa enajst. Najhujša nesreča v tem tisočletju pa se je zgodila leta 2005, ko je v trčenju treh vlakov umrlo 130 ljudi.