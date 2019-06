Vladimir Putin in Donald Trump sta se sestala na Japonskem. Foto: Reuters

Ob robu vrha poteka srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Trump je ob prihodu na pogovore napovedal, da bosta s Putinom razpravljala o trgovini, "določeni razorožitvi" in protekcionizmu. Po napovedih se bosta Trump in Putin posvetila predvsem iranski krizi, potem ko se odnosi med Washingtonom in Teheranom vse bolj zaostrujejo.

Pogovore o iranskem jedrskem programu je pričakovati tudi med drugimi predsedniki in voditelji držav skupine G20. Japonska vlada si je sicer za glavno temo vrha v Osaki zadala predvsem omejevanje krepitve protekcionističnih ukrepov v mednarodni trgovini. Pričakovati je tudi razprave o okoljskih temah. Ni še gotovo, ali bodo države sprejele sklepno izjavo.

Trump: Imamo zelo dobre odnose

Kot je dejal Putin, je prepričan, da je srečanje s Trumpom dobra priložnost za nadaljevanje dialoga po lanskem vrhu v Helsinkih, kjer sta se voditelja nazadnje sestala. To je tudi njun prvi sestanek, potem ko je Trump decembra lani odpovedal pogovore ob robu srečanja G20 v Argentini. Od takrat sta predsednika enkrat govorila po telefonu, in sicer maja letos. Trump je Putina pred novinarji pozval, naj se ne vmešava v ameriške predsedniške volitve, ki bodo prihodnje leto. "Ne vmešavajte se v volitve," je dejal z nasmeškom na obrazu, nato pa se je obrnil k Putinu, a kar mu je rekel, ni bilo mogoče slišati.

"Imamo zelo zelo dobre odnose," je dejal Trump, ki pa ob napovedi tematik pogovora ni omenil vprašanja treh ukrajinskih vojaških ladij, ki ji je v Kerški ožini zasegla Rusija. Kot je dejal, o tem ne bosta razpravljala. Trump se je srečal tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel in jo označil za svojo dobro prijateljico: "Ona je fantastična oseba, fantastična ženska in vesel sem, da je moja prijateljica."

V soboto se bo Trump sestal s Šijem

V ospredju srečanja voditeljev G20 bo poleg iranskega vprašanja tudi upanje, da bosta Trump in kitajski predsednik Ši Džinping dosegla kakšen dogovor glede medsebojne trgovine. Washington in Peking sta se načeloma že dogovorila za premirje v trgovinski vojni, da bi lahko nadaljevali pogovore o rešitvi spora, poročajo ameriški in kitajski mediji. Trump je dejal, da pričakuje produktivne pogovore s kitajskim kolegom: "Mislim, da bo produktivno. To bo zelo razburljiv dan."

Trump in Ši se bosta predvidoma srečala v soboto. Premirje bi pomenilo, da ZDA ne bi uvedle višjih carin na dodatnih 325 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, s čimer je med pogajanji grozil Trump. Ob že uvedenih 25-odstotnih carinah za 250 milijard dolarjev uvoza bi to pomenilo višje ocarinjenje praktično vsega uvoza iz Kitajske.