Močnemu potresu so sledili številni popotresni sunki. Foto: Reuters

Najmočnejši potresni sunek z močjo 6,8 je stresel območje ob 14.11 po lokalnem času (ob 7.11 po srednjeevropskem času). Žarišče potresa, ki so mu sledili še trije močnejši potresni sunki z močjo 5,0, 4,9 in 5,7, je bil v regiji Davao del Sur.

Med potresom je bil v hiši v Davaoju s svojo hčerko Kitty tudi filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki ni bil poškodovan. V mestu Padada se je zrušila trinadstropna zgradba.

Župan Matanoja Vincent Fernandez je dejal, da ocena škode še ni znana, da pa reševalci potrebujejo hrano, vodo, šotore in odeje za pomoč prebivalcem. V potresu je bilo ranjenih najmanj 14 ljudi, uničene so ceste in zgradbe, v mestu je bila tudi prekinjena elektrika.

Filipini ležijo na zelo potresnem območju

Potresi so na Filipinih relativno pogosti, saj otočje leži na t. i. tihomorskem ognjenem obroču, ki je geološko najbolj dejavno območje na Zemlji. Na tem območju se zgodi okoli 90 odstotkov vseh potresov na svetu.

Mindanao, drugi največji filipinski otok, je sicer zadnji niz močnejših potresov doživel oktobra, ko je umrlo najmanj 20 ljudi, nastala je večja gmotna škoda, brez domov je ostalo več tisoč ljudi.