Ciklon je obalo dosegel blizu hindujskega svetega mesta Puri, ki ga vsako leto obišče več milijonov turistov. Na svoji poti je do 60 kilometrov v celino ruval drevesa, odnašal stojnice ter prekinjal dobavo vode in elektrike. Samo ob bližnjem jezeru Chilika močan veter izruval več sto dreves.

Na vzhod Indije so oblasti poslale mornarico, vojaške helikopterje in zdravnike, pripravljenih je tudi več ekip za reševanje ob naravnih katastrofah, poroča BBC.

Ciklon naj bi se preko območja, kjer živi sto milijonov ljudi, premikal severovzhodno proti zvezni državi Zahodna Bengalija in Bangladešu. Tiskovni predstavnik indijske mornarice DK Sharma je prebivalcem svetoval, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V zadnjih dneh v zvezni državi Orisa, kjer je leta 1999 doslej najbolj smrtonosen ciklon v Indiji zahteval 10.000 življenj, evakuirali 1,2 milijona ljudi iz nižje ležečih obalnih območij in jih namestili v okoli 3000 zakloniščih. Več sto tisoč ljudem v zvezni državi Zahodna Bengalija so prav tako odredili evakuacijo.

Ciklon se je več dni zadrževal in pridobival na moči v Bengalskem zalivu, preden se je zagnal v indijsko obalo. Vremenoslovci opozarjajo na popolno uničenje slamnatih hiš, ruvanje električnih in komunikacijskih stebrov, poplavljanju poti, preko katerih je mogoče pobegniti ter škodo na pridelku.

Odpovedali vlake in lete

Na obalnem območju so odpovedali več kot 200 vlakov. Za evakuacijo turistov in romarjev iz Purija sicer delujejo trije posebni vlaki. Do najmanj sobote so odpovedali vse lete iz prestolnice Orise Bhubaneswar in Kolkate v Zahodni Bengaliji. Pristanišča so zaprta.

V Bangladešu sosednjem so na obalnih območjih odprli več kot 4000 zaklonišč.