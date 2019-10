"Dovolj je bilo spanja, vstanimo proti tiranom in korupciji," piše na transparentu protestnikov v mestu Nadžaf južno od Bagdada. Foto: Reuters

V prestolnici Bagdad se je na Trgu osvoboditve (Tahrir) že zjutraj zbralo več tisoč ljudi, nekateri med njimi so na trgu prespali v šotorih. "Naša zahteva je odstop celotne vlade, razpustitev vseh političnih strank in dobro življenje. Prišli smo na mirni protest za te stvari," je povedal 51-letni Mahmud Al-Šumari.

Protestniki so se odpravili proti t.i. Zeleni coni, kjer imajo prostore vladna poslopja in veleposlaništva. Posredovala je protiizgredna policija, ki je šok granate, solzivec in gumijaste naboje streljala neposredno v množico. Dva izmed protestnikov sta umrla, po tem ko sta ju zadeli pločevinki s solzivcem. Zdravstven

V Bagdadu sta v posredovanju policije umrla dva človeka. Foto: Reuters

i viri so za Reuters povedali, da je bilo med pohodom proti Zeleni coni ranjenih kar 350 ljudi.

V mestu Nasirija na jugu države so protestniki vdrli v stavbe lokalne vlade in jo zažgali. Prav tako so skušali vdreti v prostore šiitske paravojaške milice Asa'ib Ahl al-Haq. Pripadniki milice so odgovorili s streljanjem v protestnike, umrli so najmanj trije ljudje, najmanj 40 je ranjenih. Tudi v mestu Amara na jugu države so protestniki skušali vdreti v stavbe iste milice, znane tudi kot mreža Khazali. Ranjenih je bilo 18 protestnikov.

V mestu Samava v osrčju Iraka so protestniki zažgali stavbe šiitskega gibanja Hikma in stavbe omenjene milice. Varnostne sile so protestnike skušale pregnati s solzivcem.

Iraški vrhovni klerik ajatola Ali Al-Sistani, ki je bil v zadnjih teden kritičen do vlade glede obravnavanja protestov, je vse strani pozval k umiritvi.

Poročilo vlade: Policija uporablja prekomerno silo, prave naboje

Protestni so uperjeni proti korupciji, pomanjkanju delovnih mest in slabih javnim storitvam. Foto: Reuters

Posebna vladna komisija je v poročilu te teden varnostne sile obtožila uporabe čezmerne sile in pravih nabojev, zaradi česar je v preteklih tednih umrlo 149 civilistov.

Iraški protivladni protesti so se začeli 1. oktobra. Protestniki zahtevajo delovna mesta in boljšo kvaliteto življenja. "Vsi si želimo štirih stvari: delovna mesta, vodo, elektriko in varnost. To je vse, česar si želimo," je na protestnih v Bagdadu za Reuters dejal 16-letni Ali Mohamed.

Po desetletjih vojn je v državi nastopilo obdobje relativnega miru, življenjski standard pa je še vedno nizek, za kar Iračani krivijo vlado premierja Abdula Mahdija. Premier je sicer napovedal ministrske zamenjave in nekaj socialnih ukrepov, kar pa ljudstva ni zadovoljilo. V govoru v četrtek ponoči je Mahdi protestnikom dejal, da bi padec vlade vodil v še večje nemire.