Nosoroginja Iman je umrla zaradi raka. Fotografija prikazuje sumatranskega nosoroga Ratuja. Foto: Reuters

Samico Iman so ujeli marca 2014, pristojne oblasti pa so vedele, da ima tumorje, zato so njeno smrt pričakovali, a ne tako zgodaj, poroča Guardian.

Okoljska ministrica države Saba Christina Liew je dejala, da jih je novica o smrti kljub pričakovanju takšnega dogodka zelo razžalostila.

V zadnjih nekaj letih je bila Iman večkrat blizu smrti zaradi nenadne velike izgube krvi, a vsakič so jo pristojni v rezervatu rešili. Pridobili so tudi njene jajčne celice, v upanju, da bi v sodelovanju z drugimi znanstveniki z umetno oploditvijo reproducirali kritično ogroženo vrsto.

Malezijski zadnji sumatranski nosorog samec je umrl maja, druga samica pa je umrla leta 2017. Poskusi oploditve so bili do zdaj neuspešni.

Sumatranski nosorog je najmanjša vrsta nosoroga. Nekoč je bil razširjen po Aziji vse do Indije, njihovo število pa se je močno zmanjšalo zaradi krčenja gozdov in krivolova.

Svetovni sklad za naravo (WWF) ocenjuje, da je živih še okoli 80 sumatranskih nosorogov, ki večinoma živijo v divjini na Sumatri.

Zaradi izolacije se redko razmnožujejo in bi lahko povsem izumrli v nekaj desetletjih, sporoča organizacija Mednarodna zveza za nosoroge.

Na seznamu kritično ogroženih vrst sta ne samo sumatranski, ampak tudi črni nosorog in javanski nosorog. Medtem ko imata afriški in sumatranski nosorog po dva roga, imata indijski in javanski po enega.

Nosoroge lovijo zaradi rogov, ki jih nato prodajo na črnem trgu, ker jim pripisujejo medicinske učinke, čeprav so večinoma narejeni iz keratina kot nohti in lasje.