Zaradi močnih vetrov je en človek že umrl. Foto: Reuters

Vetrovi s hitrostjo 180 kilometrov na uro bi lahko povzročili dodatne poplave in zemeljske plazove, je po poročanju BBC-ja opozorila japonska meteorološka agencija.

Oblasti so 3,25 milijona ljudem na posebej ogroženih območjih svetovale evakuacijo. V trgovinah medtem zmanjkuje blaga, saj ljudje kopičijo zaloge. Preklicanih je bilo 1.600 poletov, odpovedani so prevozi s hitrimi vlaki, zaprte so tudi tovarne. Odpovedali so tudi tekme svetovnega prvenstva v ragbiju in dirke formule ena.

Posledice nevihte so vidne že zdaj. Nekatera območja so poplavljena, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, en človek je umrl, ko je veter prevrnil njegov avto.

V zasilna bivališča se je za zdaj zateklo okoli 13.500 ljudi.

Ime tajfuna Hagibis v filipinskem jeziku tagalog pomeni hitrost, zadel pa naj bi glavni japonski otok Honšu. Lahko bi šlo za najmočnejšo nevihto na Japonskem po letu 1958, ko je v tajfunu Kanogava umrlo ali bilo pogrešanih več kot 1.200 ljudi.

Prejšnji mesec je tajfun Faxai povzročal razdejanje v delih države. Poškodovanih je bilo 30.000 domov, večina pa jih še ni obnovljenih. Umrl je en človek, okoli 130 ljudi je bilo poškodovanih.