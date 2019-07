Rusija je namreč doslej vztrajno zanikala kršitrev zračnega prostora Južne Koreje. A iz urada južnokorejskega predsednika so pojasnili, da je Rusija v sredo obžalovala nenamerno kršitev in sporočila, da bo takoj sprožila preiskavo incidenta, navaja BBC.

Rusko letalo A-50 naj bi kršilo južnokorejski zračni prostor. Prvič se je zgodilo, da je do napetosti prišlo med Rusijo in Južno Korejo. Foto: Reuters

Prva skupna rusko-kitajska zračna patrulja

Rusko obrambno ministrstvo je pred tem pojasnilo, da so v torek skupaj štirje ruski in kitajski bombniki, ki so jih spremljala lovska letala, leteli po vnaprej začrtani poti nad Japonskim in Vzhodnokitajskim morjem na sploh prvi skupni rusko-kitajski zračni patrulji.

Pri tem naj bi po zatrjevanju Južne Koreje rusko letalo A-50 dvakrat kršilo južnokorejski zračni prostor nad spornimi otoki Dokdo oziroma Takešima, ki jih zaseda Južna Koreja, a si jih lasti tudi Japonska. Južna Koreja je zato proti ruskemu letalu poslala dva lovca F-15k in F-16k, ki sta izstrelila opozorilne strele.

Rusija: Leteli smo nad nevtralnimi vodami

Moskva je v sredo sporočila, da so bila njena in kitajska letala, dva strateška bombnika Tu-95MS skupaj s kitajskima bombnikoma Hong-6K, lovskimi letali in poveljniškima oziroma nadzornima letaloma A-50 in Kongdžing-2000 na skupni zračni patrulji nad "nevtralnimi vodami". Pri tem so se jim približala tuja lovska letala, ki so izvajala "nevarne manevre in ogrozila varnost misije".

General Kobilaš južnokorejske pilote obtožil "huliganstva v zraku"

Kot je v televizijski izjavi pojasnil ruski general Sergej Kobilaš, so leteli 25 kilometrov stran od spornih otokov Dokdo/Takešima. Kobilaš je zato južnokorejske pilote obtožil "huliganstva v zraku" in dodal, da je pri vodstvu južnokorejske vojske že protestiral zaradi "nezakonitih in nevarnih dejanj". Južna Koreja vztraja, da je rusko letalo A-50 dvakrat kršilo njen zračni prostor, zato sta njena lovca proti njemu izstrelila več kot 300 opozorilnih strelov iz strojnice.

Sporne otoke Dokdo (Samotne) je Južna Koreja zasedla leta 1954, a si jih lasti tudi Japonska. Foto: Reuters

Peking: Ni šlo za zračni prostor Južne Koreje

Seul je protestiral tudi pri Kitajski, ki pa ponavlja, da južnokorejsko protizračno identifikacijsko območje, kjer naj bi se zgodil incident, ni zračni prostor Južne Koreje, zaradi česar imajo vse države pravico do svobode gibanja znotraj tega območja.

Japonska obtožuje Rusijo in obžaluje dejanja Južne Koreje

Japonska, ki si pripisuje suverenost nad spornimi otoki, je protestirala tako pri Rusiji kot tudi pri Južni Koreji. Rusijo je obtožila kršenja japonskega zračnega prostora, Južno Korejo pa "nesprejemljivega in obžalovanja vrednega ravnanja".

Rusko-kitajsko zavezništvo nočna mora za ZDA

Kot ugotavlja analitik BBC-ja Jonathan Marcus, prva skupna zračna patrulja Rusije in Kitajska pošilja signal o razvijajočem se vojaškem partnerstvu med Moskvo in Pekingom, kar je nočna mora in velik strateški izziv za Washington. ZDA se bodo morale namreč spopasti z državama, ki imata podoben pogled na svetovno politiko, a bistveno drugačnega od zahodne liberalne demokracije. Načrti Kitajske pa so celo, da v prihodnosti prehiti ZDA kot najmočnejša gospodarska in vojaška sila, dodaja Marcus.

Kitajska ne izključuje uporabe sile za združitev s Tajvanom

Kitajska je medtem v sredo objavila t. i. belo knjigo kitajske obrambe, v kateri Peking svari pred prizadevanji za samostojnost Tibeta in Sinkianga. "Celovita združitev Tajvana s Kitajsko je temeljni interes Kitajske in bistvenega pomena za uresničitev narodne pomladitve. Kitajska mora biti in bo ponovno združena. Ne obljubljamo, da se bomo odpovedali uporabili sile in si pridržujemo pravico do vseh potrebnih ukrepov," je še zapisano v beli knjigi.

Peking: ZDA ogrožajo globalno strateško stabilnost

Bela knjiga tudi izpostavlja potrebno po večjih prizadevanjih za modernizacijo kitajske vojske, ki naj bi po oceni Kitajske zelo zaostajala za drugimi vodilnimi vojskami sveta. V beli knjigi Peking tudi meni, da ZDA spodkopavajo globalno strateško stabilnost. "ZDA so sprožile in poglobile tekmo med glavnimi državami, zelo povečale svoje obrambne izdatke in si prizadevajo za dodatne kapacitete na področju jedrske oborožitve, vesolja ter kibernetske in raketne obrambe, ter ogrožajo globalno strateško stabilnost," je še zapisano v kitajski beli knjigi. Tokratna bela knjiga je prva po letu 2012 in ponuja redek vpogled v največjo vojsko sveta ter kitajska prizadevanja na vojaškem področju.