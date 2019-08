Protestniki so kričali na voditeljico Carrie Lam in jo prekinjali. Foto: Reuters

Letalski promet na hongkonškem letališču, ki je izjemno pomembno mednarodno vozlišče, je bil v ponedeljek ustavljen zaradi več tisoč protestnikov, ki so četrti dan zapored mirno protestirali na glavnem terminalu, s čimer so želeli tuje potnike opozoriti na svoje zahteve. Odpovedanih je bilo več kot 300 poletov.

"Letališka uprava bo poskusila čim prej normalizirati stanje," so sporočili ob ponovnem odprtju letališča. A protestniki so napovedali nove proteste, zato oblasti vsem potnikom svetujejo, naj pred poletom preverijo informacije pri svoji letalski družbi.

"Želite res zavreči vse to?"

Carrie Lam je v ponedeljek na čustveni novinarski konferenci, na kateri je bila na robu solz, opozorila, da so razmere v Hongkongu dosegle "nevarno točko", protivladne protestnike pa prosila, naj tega posebnega upravnega območja, ki sodi pod Kitajsko, ne potiskajo še globlje v brezno, poroča BBC.

"Vzemite si minuto in se ozrite okoli sebe. Vidite naše mesto, naš dom. Želite res zavreči vse to?" se je vprašala, a ni odgovorila na vprašanje, ali ima pristojnost, da sama umakne predlog zakona o izročanju državljanov Kitajski, kar je bil povod za začetek protestov, ki trajajo že deset tednov. Podprla je dejanja policije in dodala, da protestniki s svojimi nezakonitimi dejanji spodkopavajo zakone in da bo Hongkong zaradi tega potreboval veliko časa za okrevanje.

Na letališču vlada velika zmeda. Foto: Reuters

"V mestu vznika terorizem"

Peking je bil predtem ostrejši – protestnike na ulicah Hongkonga je označil za radikalce, dejal, da protestniki v spopadih s policijo kažejo prve znake terorističnih dejanj, in opozoril, da v mestu vznika terorizem. V Šenženu, najbližjem mestu celinske Kitajske, ki meji na Hongkong, naj bi se že zbirale kitajske policijske sile, po uradnih pojasnilih Pekinga zaradi vaj. Konec tedna je med protestniki in policijo znova izbruhnilo nasilje, saj so protestniki metali opeke in kamne, policija pa jih je skušala razgnati s solzivcem, vodnim topom in gumijastimi naboji.

ZDA, Velika Britanija in Kanada so zaradi bojazni, da bi se Peking odločil za konkretne ukrepe v Hongkongu, pozvale k umiritvi razmer. Avstralski premier Scott Morrison je prav tako izrazil zaskrbljenost, zavrnil pa je kitajske oznake, da so protestniki "teroristi". "Pri teh dogodkih sam ne bi uporabil take retorike," je dejal za Guardian.

Povod za proteste sporni zakon

Množični protesti so izbruhnili 9. junija zaradi predloga zakona, ki bi dopustil izročitev osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski. Čeprav so oblasti predlog zakona umaknile, so protesti prerasli v obsežne protivladne proteste, pa tudi v proteste proti policijskemu nasilju in za demokratične reforme. Hongkong, nekdanja dolgoletna britanska kolonija, ima po vrnitvi Kitajski leta 1997 poseben status, in sicer je posebno upravno območje. Po sistemu "ena država – dva sistema" v njem delujejo neodvisno sodstvo in svobodni mediji.

Protestniki med drugim zahtevajo odstop voditeljice mesta Carrie Lam, ki jo Peking trdno podpira, in umaknitev obtožnic zaradi protestov. Prejšnji teden so več 40 protestnikov obtožili upora, zaradi česar jim grozi do 10 let zapora.