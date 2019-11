Volilna udeležba je rekordna. Foto: Reuters

Po podatkih pristojnih oblasti je osem ur pred zaprtjem volišč glasove oddalo 47,26 odstotka volilnih upravičencev. Tako je padel rekord iz leta 2015, ko se je volitev udeležilo 47 odstotkov volilnih upravičencev. Za tokratne volitve je poleg tega registriranih bistveno več volivcev kot za prejšnje. Danes lahko svoj glas odda 4,13 milijona Hongkonžanov, medtem ko jih je bilo pred štirimi leti 3,12 milijona.

Volitve potekajo mirno, pred volišči se vijejo dolge vrste ljudi. Ena od organizacij, ki spremljajo volitve, je sicer sporočila, da so nekateri volivci poročali, da so jih pred volišči snemali neidentificirani ljudje.

V bližini večine volišč so nastavljene policijske protiizgredne enote.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je ob oddaji glasu obljubila, da bo njegova vlada "bolj intenzivno" poslušala stališča okrožnih svetov, poroča Reuters.

Okrožni sveti so najnižja raven oblasti v Hongkongu, nadzirajo pa del javne porabe in odločajo o zadevah, kot sta recikliranje in javno zdravje, poroča Reuters.

Za 452 sedežev v 18 okrožnih svetih se sicer potegujejo 1.104 kandidati. Foto: Reuters

Hongkong ima v okviru Kitajske status posebnega upravnega območja. Današnje volitve veljajo za referendum o protestih, ki že mesece pretresajo to nekdanjo britansko kolonijo, ki jo je Združeno kraljestvo Kitajski vrnilo leta 1997.

Protesti so izbruhnili junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj celinski Kitajski, a so se kmalu sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.

Protestniki zahtevajo večje demokratične svoboščine in neodvisno preiskavo policijskega nasilja, pogosto pa so tudi nasilni. Protestniki so enega človeka zažgali, drugega je s pravim nabojem ustrelil policist. V protestih sta umrla dva človeka. Veliko ljudi je ranjenih. Protestniki uporabljajo molotovke, opeke, celo loke in puščice, policija pa solzivec, vodne topove, gumijaste in prave naboje.

Zadnje ankete pred volitvami so sicer pokazale, da se podpora t. i. demokratičnemu taboru povečuje.