Za predsedniške volitve se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP registriralo 9,6 milijona prebivalcev Afganistana, ki ima sicer okoli 37 milijona prebivalcev. A na volitve je po prvih sporočilih volilne državne komisije prišlo le okoli 1,1 milijona volivcev, kar pomeni, da je bila udeležba najnižja od vseh treh dosedanjih predsedniških volitev v tej državi.

Pred petimi leti je bila volilna udeležba nekaj pod 50-odstotna, čeprav je težko delati primerjave, saj naj bi na vseh dosedanjih volitev prišlo do več hujših nepravilnosti, tudi ponarejanja glasov, večkratnega glasovanja enih in istih volivcev, polnjenja volilnih skrinjic z dodatnimi glasovnicami in podobno.

Ne glede na to pa so volilne oblasti prepričane, da so bile sobotne volitve velik uspeh. Predvsem zato, ker talibanom ni uspelo izvesti nobenega večjega napada, ki bi terjal večje število žrtev.

A talibani so vendarle izvedli več napadov, iz države so poročali celo o najmanj štiristotih. Ubitih je bilo najmanj pet ljudi. Šlo naj bi za pripadnike varnostnih sil. Več deset ljudi je bilo tudi ranjenih. Za varnost na dan volitev je sicer skrbelo približno 72.000 pripadnikov oboroženih sil.

Prve začasne rezultate volitev naj bi objavili 19. oktobra, uradne 7. novembra. V primeru, da nobeden od kandidatov ne bo zbral več kot 50-odstotne podpore, bodo morali predvidoma konec novembra pripraviti drugi krog volitev.

Tudi na letošnjih predsedniških volitvah v Afganistanu je bil v ospredju boj med zdajšnjim predsednikom Ašrafom Ganijem in izvršnim vodjo države Abdulahom Abdulahom, ki sta si po volitvah pred petimi leti morala razdeliti oblast.