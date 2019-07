Napad se je zgodil nekaj pred 9. uro po krajevnem času 200 metrov pred eno od vojašnic zveze Nato. Samomorilski napadalec na trikolesniku je trčil v zadnje od treh vozil hrvaške vojske, ki so vozila v koloni. Na novinarski konferenci v Zagrebu so objavili tudi fotografije uničenega vozila, v katerem so bili ranjeni trije hrvaški vojaki.

Hrvaška vojska (fotografija je arhivska) skupaj z zaveznicami v zvezi Nato sodeluje v mednarodni misiji v Afganistanu Foto: EPA

Vojak, čigar življenje visi na nitki, je bil ranjen v glavo. Druga dva imata hujše poškodbe roke in noge, a njuno življenje ni ogroženo, je pojasnil hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević. Vsi trije so v bolnišnicah zveze Nato v Kabulu in Bagramu.

Ranjeni vojaki iz Osijeka, Vinkovcev in Sesvet

Gre za pripadnike hrvaških oboroženih sil z nižjimi vojaškimi čini iz Osijeka, Vinkovcev in Sesvet pri Zagrebu. Dva sta po navedbah ministra stara 27 let, eden pa 32.

Napadeni vojaki svetovalci afganistanske policije

Krstičević je poudaril, da napadeni vojaki niso sodelovali v vojaških operacijah, temveč so bili svetovalci posebnih enot afganistanske policije. V Afganistanu je sicer skupno 99 hrvaških vojakov.