"Splav je edini medicinski postopek, ki je na Novi Zelandiji še vedno kriminaliziran. Čas je, da se to spremeni," je v izjavi dejal novozelandski minister za pravosodje Andrew Little. "Varen splav bi moral veljati in bi moral biti reguliran kot zdravstveno vprašanje: ženska ima pravico, da odloča o svojem telesu."

Tudi v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales se obetajo spremembe na področju zakonodaje o splavu. To je edina od avstralskih držav, kjer je splav še prepovedn. Foto: EPA

Cilj zakonodajnih sprememb je modernizirati zakonodajo glede splava iz leta 1977, ki splav prepoveduje. Med predlogi je, da bi imela ženska možnost opraviti splav do 20. tedna nosečnosti. Po 20. tednu nosečnosti pa bi bila za morebiten splav potrebna zdravniška ocena, da je splav primerna možnost glede na psihično in fizično stanje ženske.

V skladu s trenutno zakonodajo je splav kazenski prestopek. Ženska lahko zakonito splav opravi če, če dva zdravnika potrdita, da nadaljevanje nosečnosti predstavlja nevarnost za njeno psihično ali fizično stanje, če gre za primer incesta in če je fetus zelo poškodovan. Osnova, na kateri zdravniki lahko prižgejo zeleno luč za splav, je zelo majava. Med drugim to ne vključuje posilstva kot razlog za splav ali nezmožnost za skrb za otroka, pravijo aktivisti.

Premierka Jacinda Ardern je po zmagi na volitvah pred dvema letoma obljubila spremembe zakonodaje glede splava, a so bili doslej njeni poskusi zaradi nasprotovanja poslancev večkrat prestavljeni.

Skupina zagovornikov splava ALRANZ je vladni predlog označila za mešanega. "Ni tako dober, kot bi lahko bil, a je mnogo boljši od zdajšnjega položaja. Vlado moramo pohvaliti za to," je dejal predsednik združenja Terry Bellamak. Ob tem je pod vprašaj postavil mejo 20. tednov. "Takrat izvedejo več različnih testov in tako imajo ljudje zelo malo časa za odločitev."

Spremembe zakonodaje vključujejo tudi vzpostavitev varnih območijo okoli klinik, kjer izvajajo splave, da bi tako zaščitili ženske pred nadlegovanjem in sramotenjem nasprotnikov splava. Pravtako bodo morali zdravniki, ki ne bodo želeli opraviti splava na podlagi ugovora vesti, o tem obvestili pacientko, da bo lahko splav opravila drugje.

Nova Zelandija je zadnja v vrsti držav, ki spreminjajo zakonodajo glede splava. Južna Koreja je splav dovolila aprila, Irska pa lani, na drugi strani pa se v ZDA krepijo pozivi k zaostritvi zakonodaje in prepovedi splava.