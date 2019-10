Uporabnikov omrežja 5G v Južni Koreji in ZDA bo neprimerno manj kot na Kitajskem. Foto: Reuters

Največji telekomunikacijski operater China Mobile bo omrežje 5G ponudil v 50 mestih, med drugim v Pekingu, Šanghaju in Šendženu, cena paketa pa se začne pri 128 juanih (16 evrov) na mesec. Njegova tekmeca China Telecom in China Unicom bosta po primerljivih cenah prav tako ponujala omrežje 5G v večjih mestih.

Kitajska bo po ocenah podjetja China Telecom najbrž igrala vodilno vlogo pri ponujanju omrežja 5G. Po pričakovanjih naj bi bilo do prihodnjega leta na te storitve naročenih več kot 170 milijonov uporabnikov.

Kitajska je pospešila načrte za uvedbo storitev 5G. Foto: Reuters

Drugo mesto bi lahko zasedla Južna Koreja s predvidenimi 75.000 uporabniki, sledile pa bodo ZDA z 10.000 uporabniki, so prejšnji teden napovedali analitiki.

Kitajska je sprva načrtovala, da bo začela storitve 5G ponujati v začetku naslednjega leta, a so načrte pospešili. Oblasti so sporočile, da načrtujejo postavitev več kot 50.000 5G baznih postaj v 50 mestih po državi do konca leta, večja mesta, vključno s Pekingom, Šanghajem, Guangdžujem in Hangdžujem, pa da so že pokrita s 5G omrežjem.

Kitajska je sicer licence za komercialno rabo frekvenc 5G podelila v začetku junija ter s tem naredila velik korak naprej na področju novih tehnologij in prehitela tudi ZDA. Licenco je poleg omenjenih treh podjetij prejelo tudi podjetje China Broadcasting Network Corporation.

5G je peta generacija mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnje ter prinaša hitrejši prenos podatkov in širšo uporabo novih tehnologij, kot so avtonomna vožnja, oddaljena medicinska diagnostika in mobilna plačila.

Pri razvoju teh tehnologij je pomembno vlogo odigral kitajsko podjetje Huawei, vendar pa je pri tem naletel na velik odpor v ZDA, ki so druge države pozvale, naj ne uporabljajo kitajske tehnologije, saj bi lahko pomenila veliko varnostno tveganje.