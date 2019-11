Hongkong je del Kitajske, a ima kot nekdanja britanska kolonija določeno avtonomijo, ljudje pa imajo več svoboščin kot v celinskem delu države. Foto: Reuters

Prenos dogajanja prek Facebooka v živo je pokazal, da je policist izvlekel pištolo, preden se je spoprijel z moškim na cestni zapori. Medtem se jima je približal drug moški z masko na obrazu, policist pa ga ustreli v trup.

Boj med policistom in prvim moškim se nato nadaljuje, policist pa izstreli še dva naboja, a iz posnetka ni jasno, ali je koga zadel, poroča BBC.

Posnetek še pokaže ustreljenega protestnika, kako leži na tleh s široko odprtimi očmi, okoli njega pa je kri. Operirali so ga, zdaj pa je v kritičnem stanju, so sporočili iz bolnišnice.

Streljanje se je začelo, ko so protestniki skušali blokirati križišče na severovzhodu mesta.

Policija je potrdila, da je policist "ustrelil s službeno pištolo" in da je "bil en moški ustreljen", oblasti pa so sporočile tudi, da so policisti svoje orožje izvlekli iz toka še na dveh drugih krajih.

Protesti so se začeli junija zaradi predloga zakona, ki bi omogočal izročanje osumljencev celinski Kitajski. Predlog je bil septembra umaknjen, a so se protesti nadaljevali. Foto: Reuters

Ob tem policija zanika "popolnoma lažna in zlonamerna" poročila, da je policistom ukazano, naj na ponedeljkovih protestih "nepremišljeno uporabljajo svoje strelno orožje".

Tretji primer policijskega streljanja

Zadnje streljanje je tretji primer, da so policisti nekoga ustrelili, odkar so se v Hongkongu junija začeli protesti. Prvi tak incident se je zgodil 1. oktobra, na dan praznovanja 70-letnice Ljudske republike Kitajske. Drug primer pa je bil tri dni pozneje, ko je bil v nogo ustreljen najstnik.

Medtem so spopadi potekali tudi drugod po mestu. Na Kitajski univerzi je policija uporabila gumijaste naboje, ko so protestniki metali opeke. Na Politehnični univerzi je policija zoper protestnike izstrelila solzivec. Več univerz je preklicalo predavanja.

Protestniki so na različnih koncih mesta z barikadami blokirali ceste in povzročili velike prometne zastoje, tarča napadov je bil tudi sistem podzemne železnice.

Policija protestnike označuje za "radikalne", pravi, da izvajajo "obsežna nezakonita dejanja".

Zadnje nasilje se je zgodilo, potem ko je 22-letni študent v petek umrl v bolnišnici po padcu v parkirni hiši, ko naj bi bežal pred policijskim solzivcem.