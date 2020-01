Na desettisoče hektarjev je požganih. Foto: Reuters

V zveznih državah Novi Južni Wales in Victoria pustoši več kot 200 požarov, ki se zaradi visokih temperatur in močnih vetrov še naprej širijo. Vremenska napoved je zaskrbljujoča, saj naj bi se v soboto temperature znova dvignile. Oblasti so zato prebivalce več mest na jugovzhodni obali, ki je močno poseljena, pozvale, naj se umaknejo na varno.

Oblasti v Novem Južnem Walesu so sporočile, da bodo s petkom razglasile izredne razmere, kar jim bo omogočilo prisilno evakuacijo in nadzor nad različnimi storitvami.

"Prioriteta danes sta boj s požari in evakuacija, da ljudi spravimo na varno," je dejal avstralski premier Scott Morrison. "Predeli Victorie in Novega Južnega Walesa so popolnoma uničeni, ni elektrike, prekinjene so telekomunikacije."

Samo ta teden umrlo osem ljudi

Oblasti so potrdile, da je v obeh zveznih državah od ponedeljka umrlo osem ljudi, 18 jih še pogrešajo.

V številnih vaseh in mestih se pred trgovinami in črpalkami vijejo dolge kolone. Prebivalci in turisti se želijo oskrbeti z najnujnejšim. Več kot 50.000 ljudi je brez električne energije, v več mestih je prekinjena oskrba s pitno vodo.

Obarvano nebo nad Novo Zelandijo

Dim, ki se vije v visoko v zrak, je dosegel tudi na 2.000 kilometrov oddaljeni Novi Zelandiji. Kot poroča BBC, se je nebo nad južnim otokom 31. decembra obarvalo motno rumeno. Sloviti ledeniki, ki se običajno kopajo v soncu, so tako zadnje dni oviti v meglico.

Ognjenim zubljem ni videti konca. Foto: Reuters

Mallacoota: Vojaška ladja bo ujete odpeljala na varno

V Mallacooto, kjer se je v ponedeljek pred ognjenimi zublji na obalo zateklo okoli 4.000 prebivalcev in turistov, je danes prispela vojaška ladja, ki jih bo odpeljala na varno. Mornariški uradniki so napovedali, da bodo popoldne začeli registracijo za evakuacijo. Ladja HMAS Choules lahko naenkrat odpelje do 1.000 ljudi. Kot so navedle lokalne oblasti, bodo v prihodnjih dneh v dveh ali treh vožnjah na varno odpeljali vse. "Do najbližjega primernega pristanišča je 16, 17 ur, potem moramo priti še nazaj," je dejal poveljnik ladje Scott Houlihan in dodal, da je ladja edina možnost, s katero se da varno zapustiti mesto.

"To je pekel na zemlji. To je najhuje, kar je kdo kdaj videl," je za Reuters dejala Michelle Roberts, lastnica lokala v Mallacooti, ki zdaj čaka, da bo z 18-letno hčerko z ladjo zapustila domači kraj.

Iz širšega območja East Gippslanda v Victorii so evakuirali že več tisoč ljudi. Gre za eno največjih evakuacij v državi po letu 1974, ko so zaradi ciklona Tracy iz Darwina na severu evakuirali več kot 35.000 ljudi.

Obrambno ministrstvo je na južno obalo poslalo pet vojaških helikopterjev, ki bodo pomagali gasilcem, vozili pa bodo tudi gorivo in vodo. Po potrebo bodo tudi pomagali pri evakuaciji poškodovanih, starejših in mladih.

Na pomoč več tisoč avstralskim kolegom, poklicnim in prostovoljnim, je prišlo še 39 ameriških in kanadskih gasilcev. Skupno jih je zdaj tam skoraj 100.

Opustošenje. Foto: Reuters

Gneča na cesti, na črpalkah pomanjkanje goriva

Na glavni avtocesti v Novem Južnem Walesu je velika gneča, saj so oblasti prebivalce območja pozvale, naj se umaknejo na varno. Prebivalci poročajo, da črpalke na tem območju nimajo goriva, telefoni ne delajo, police v trgovinah so prazne. "Vsi so na robu," je za Reuters dejal lokalni prebivalec Shane Flanagan. Premier Morrison je tiste, ki čakajo v gneči, naj bodo potrpežljivi.

Zaradi prekinjene oskrbe z električno energijo so številne farme, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka, prisiljene zavreči mleko. "Tragično je, kakšne so posledice te katastrofe," je dejal Morrison.

V soboto znova več kot 40 stopinj Celzija

V soboto naj bi se temperature vzdolž južne obale znova dvignile na 40 stopinj Celzija, zaradi česar se lahko požari znova razširijo oz. še okrepijo. "To bo zelo nevaren dan, zelo težek dan," je dejal gasilski poveljnik v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmons.