Ob koncu parade so v zrak spustili 70.000 balonov. Foto: Reuters

Vojaška parada v kitajski prestolnici je bila največja doslej. Na paradi po osrednji aveniji Čangan je sodelovalo okoli 15.000 vojakov in več kot 580 različnih vozil in druge vojaške opreme, mesto pa je preletelo 160 vojaških letal. Predstavili so tudi nova brezpilotna letala, ki so sposobna leteti z nadzvočno hitrostjo, pa tudi medcelinsko balistično raketo DF-41, ki lahko nosi več jedrskih konic in doseže tudi ZDA.

Glavni govornik na najpomembnejšem dogodku v koledarju Kitajske je bil predsednik države Ši Džinping, ki je na prizorišče prišel v spremstvu svojih predhodnikov, Hu Džintaa in Džiang Zemina. Ši je v govoru na Trgu nebeškega miru dejal, da mora biti kitajska vojska branitelj suverenosti, varnosti in razvojnih interesov države, in poudaril nujnost svetovnega miru.

Ši je poudaril, da se mora Kitajska držati politike ene države, dveh sistemov, ki velja za Hongkong, in ohraniti "blaginjo in stabilnost" mesta. Foto: Reuters

Za "popolno združitev domovine"

"Nobena sila ne bo nikoli mogla zatresti položaja Kitajske ali ustaviti kitajskih ljudi in naroda pri napredovanju." Dodal je, da bo Kitajska v Hongkongu in Macau ohranjala "blagostanje in stabilnost" ter zagovarjala miroljubne odnose s samoupravnim Tajvanom. A posvaril je, da si bo Peking še naprej prizadeval za "popolno združitev domovine".

Kot poroča Uroš Lipušček, sodelavec RTV Slovenija iz Pekinga, je v civilnem delu parade, ki naj bi pokazal javno podporo socializmu s kitajskimi značilnostmi, nastopilo več kot 100.000 udeležencev, ki so ob koncu spustili v zrak 70.000 balonov in 70.000 golobov, simbolov miru. Slovesnosti na Trgu nebeškega miru so se lahko udeležili samo povabljeni gostje, oblasti pa so predtem razdelile okoli 600.000 televizij, da so si ljudje lahko ogledali prenos. Peking je okrašen s sto tisoči zastav in rožami, kar spodbuja domoljubna čustva.

Parada je bila posvečena 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki jo je tedanji voditelj kitajske komunistične partije Mao Cetung razglasil po zmagi v državljanski vojni nad nacionalističnim Kuomintangom pod vodstvom generala Čangkajška. Ta se je potem umaknil na Tajvan. Mao je sicer ustanovitev komunistične Kitajske razglasil 21. septembra 1949, ustanovitev pa so nato množično praznovali na pekinškem trgu Tiananmen 1. oktobra, kar je potem postal nacionalni praznik.

V Hongkongu so nasprotniki kitajske oblasti napovedali velike proteste. Foto: Reuters

V Hongkongu "dan žalovanja"

Po koncu parade so se oči svetovne javnosti usmerile v Hongkong, kjer so oblasti zborovanja prepovedale, česar pa protestniki, ki so današnji dan razglasili za dan žalovanja, ne upoštevajo. Poznavalci zato napovedujejo, da bi lahko bil Hongkong prizorišče najhujših nemirov doslej. Skupine se na različnih koncih mesta že zbirajo.