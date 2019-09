V državi je registriranih manj kot 10 milijonov volivcev in volivk. Foto: Reuters

Po državi je za varnost, predvsem pred talibani, ki so napovedali napade na volišča, razporejenih 72.000 pripadnikov varnostnih sil.

Tudi v letošnjih volitvah je v ospredju boj med sedanjim predsednikom Ašrafom Ganijem in izvršnim vodjo države Abdulahom Abdulahom, ki sta si po volitvah pred petimi leti morala razdeliti oblast.

Volitve, ki so bile dvakrat preložene, potekajo po propadu mirovnih pogovorov ta mesec med ZDA, ki so Afganistan napadle leta 2001, in talibani, poroča BBC.

Pričakuje se nizko udeležbo. Zdravnica v Kabulu Roja Džahangir je dejala, da je potrebno imeti v Afganistanu pogum, da se odpraviš na volišče. Kot je dejala, upajo, da tokrat ne bo primerov goljufije, sicer se bodo volivci spet počutili prevarane.

Pred petimi leti je bilo namreč veliko navedb o volilnih goljufijah. Do oznanitve rezultatov je minilo več mesecev. Gani in Abdulah sta se za delitev oblasti dogovorila ob pogajanju ZDA.

BBC poroča, da ni veliko upanja, da bo tokrat kaj drugače.

Nenavdušenost nad volitvami

Afganistan ima okoli 37 milijonov prebivalcev, manj kot 10 milijonov pa je registriranih volivcev in volivk. Po nekaterih raziskavah jih več kot polovica ne bo oddala glasu.

Razlog za to so tudi grožnje talibanov z napadi na volišča. Precejšnji deli države so pod nadzorom talibanov. Tam afganistanske oblasti nimajo moči in izvedba volitev je skoraj nemogoča.

Obenem pa se pomanjkanje navdušenja za volitve pripisuje tudi občutku, da se situacija ne bo izboljšala. Nezaposlenost je 25-odstotna, po podatkih ZN-a pa skoraj 55 odstotkov ljudi Afganistancev živi pod pragom revščine.

Ob začetku volitev je tiskovni predstavnik afganistanske volilne komisije Zabi Sadat sicer sporočil, da so se že ob odprtju volišč pred njimi vile dolge vrste volivcev.

Več mrtvih v napadih

Medtem poročajo o več napadih, v katerih sta bila ubita najmanj dva človeka, 17 ljudi pa je ranjenih. Dve eksploziji sta odjeknili na voliščih v provincah Nangarhar in Kandahar, v provinci Kunduz pa so v raketnem napadu ubili najmanj enega opazovalca volitev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



V eksploziji na volišču v eni od šol v provinci Nangarhar je umrl najmanj en človek, trije ljudje so bili ranjeni. V drugi eksploziji na volišču v mošeji v mestu Kandahar je bilo ranjenih 14 ljudi, med njimi policist. Odgovornosti za eksplozije ni prevzel še nihče.



Talibani pa so že zjutraj po lokalnem času začeli obstreljevati mesto Kunduz. V raketnem obstreljevanju je bil ubit tamkajšnji opazovalec volitev, so potrdile lokalne oblasti.



Tehnične težave na voliščih



Na voliščih se ob tem soočajo tudi s težavo, da na seznamu ni vseh ljudi z volilno pravico, je pojasnil izvršni direktor opazovalne misije Afganistanski forum za pravične in svobodne volitve (FEFA) Jusof Rašed. A kljub tovrstnim težavam za zdaj ni resnega dvoma v volilni proces v celoti, je dodal.



Organizacijske pomanjkljivosti so pri biometričnih napravah, saj se nekatera imena ne pojavijo. Pred volitvami so sezname volilnih upravičencev shranili na biometrične naprave, skupaj z dvema prstnima odtisoma in fotografijami volivcev. Po vsaki potrditvi volivca naprava na glasovnico natisne posebno potrditveno nalepko.



Afganistanska volilna komisija je sprva napovedala, da bodo veljavne le glasovnice z biometrično potrditvijo, da bi s tem preprečili prevare, v izjavi danes pa so dodali, da lahko v primeru težav svoj glas oddajo tudi osebe, ki imajo dokazilo o registraciji za volivca.



Naslednji predsednik Afganistana bo vodil državo, ki so jo razdejala desetletja vojne. Vsako leto umre na tisoče ljudi, v vojni pa sodelujejo vojaške enote z vsega sveta.

ZDA imajo v Afganistanu trenutno okoli 14.000 vojakov, še na tisoče pa jih je iz Združenega kraljestva, Nemčije, Italije in drugod.

Talibani se ne želijo pogajati neposredno z afganistansko vlado, ki jo označujejo za nelegitimno, tudi v času pogajanj z ZDA pa so izvajali napade, tudi na ameriške sile.